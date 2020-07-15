подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 июля 2020, среда, 17:17 3383
Общество 2020-07-15T17:18:55+03:00
Українські Новини
Гостиницу "Днепр" продали за 1,1 млрд гривен. Новый хозяин обещал сохранить название

Гостиницу "Днепр" продали за 1,1 млрд гривен. Новый хозяин обещал сохранить название

Кира Молчанова
Киев, Гостиница, ФГИ, Фонд государственного имущества, продажа недвижимости, Гостиница Днепр
Гостиница
Гостиница "Днипро" в Киеве. Фото: dniprohotel.ua

Фонд государственного имущества (ФГИ) продал гостиницу "Днепр" в Киеве компании "Смартленд" за 1,111 млрд гривен, что в 13,7 раз больше стартовой цены.

Об этом свидетельствуют результаты аукциона, передают Українськi Новини.

Стартовая цена лота составляла 80,923 млн гривен.

На аукцион зарегистрировались 29 участников.

Максимальная цена после после 3-го раунда составила 1,111 млрд гривен.

Победителем стала компания "Смартленд".

"Условия для нового собственника - сберечь название в любой комбинации с другими словами, а также профиль", - подчеркнул председатель ФГИ Дмитрий Сенниченко.

Кроме того, категория гостиницы не должна сменить категорию на ниже 4 звезд, собственник должен сберечь состав персонала и социальные гарантии.

По словам Сениченко, покупатель должен пройти проверку на доброчестность.

После этого в течение 30 дней должен быть подписан договор о купле-продаже объекта, еще 30 дней выделены на оплату сделки.

Согласно данным единого реестра юридических и физлиц-предпринимателей, основателем "Смартленда" является компания "Айс Таун", а конечным бенефициаром - Максим Терещук.

Собственником "Айс Таун" указан Алексей Игунин.

Как сообщали Українськi Новини,гостиница расположена в центре столицы на ул. Крещатик, 1/2. В ней расположено 186 номеров (в том числе 46 номеров категории "Люкс"), 2 ресторана авторской кухни, 2 бара, 4 банкетных зала, конференц-залы, комната переговоров. Также работает камера хранения, пункт обмена валют, платная парковка с охраной.

Ранее сообщалось, что американская актриса, певица и фотомодель Пэрис Хилтон может принять участие в приватизационном аукционе киевской гостиницы "Днепр", который назначен на 15 июля.

Главе Фонда государственного имущества Украины пытались вручить 800 тысяч долларов за назначения руководителями предприятий "нужных людей".

Больше новостей о: Киев Гостиница ФГИ Фонд государственного имущества продажа недвижимости Гостиница Днепр

Рада назначила местные выборы на 25 октября
Зеленскому грозит штраф до 1700 гривен за недекларирование существенных изменений в имуществе
Новости
После отпуска в Албании и Египте украинцам больше не нужно проходить двухнедельный карантин 18:08
Курс гривны на межбанке понизился в среду 17:57
Италия продлила усиленный карантин до 31 июля 17:38
Гривна укрепилась. Официальный курс валют на четверг 17:27
Гостиницу "Днепр" продали за 1,1 млрд гривен. Новый хозяин обещал сохранить название 17:17
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
В Днепропетровской области усилили карантин 13:10
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
Доллар растет второй день подряд. Официальный курс валют на вторник 05:20
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
До 10 лет тюрьмы и лишение прав: виновнику ДТП с четырьмя погибшими сообщили о подозрении 19:00
В Украине хотят ввести пожизненное заключение за пьяные ДТП с жертвами 23:51
Боевики 18 раз обстреляли позиции ООС во вторник. Семь военных ранены 09:22
больше новостей
После отпуска в Албании и Египте украинцам больше не нужно проходить двухнедельный карантин
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok