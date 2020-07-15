Гостиницу "Днепр" продали за 1,1 млрд гривен. Новый хозяин обещал сохранить название

Фонд государственного имущества (ФГИ) продал гостиницу "Днепр" в Киеве компании "Смартленд" за 1,111 млрд гривен, что в 13,7 раз больше стартовой цены.

Об этом свидетельствуют результаты аукциона, передают Українськi Новини.

Стартовая цена лота составляла 80,923 млн гривен.

На аукцион зарегистрировались 29 участников.

Максимальная цена после после 3-го раунда составила 1,111 млрд гривен.

Победителем стала компания "Смартленд".

"Условия для нового собственника - сберечь название в любой комбинации с другими словами, а также профиль", - подчеркнул председатель ФГИ Дмитрий Сенниченко.

Кроме того, категория гостиницы не должна сменить категорию на ниже 4 звезд, собственник должен сберечь состав персонала и социальные гарантии.

По словам Сениченко, покупатель должен пройти проверку на доброчестность.

После этого в течение 30 дней должен быть подписан договор о купле-продаже объекта, еще 30 дней выделены на оплату сделки.

Согласно данным единого реестра юридических и физлиц-предпринимателей, основателем "Смартленда" является компания "Айс Таун", а конечным бенефициаром - Максим Терещук.

Собственником "Айс Таун" указан Алексей Игунин.

Как сообщали Українськi Новини,гостиница расположена в центре столицы на ул. Крещатик, 1/2. В ней расположено 186 номеров (в том числе 46 номеров категории "Люкс"), 2 ресторана авторской кухни, 2 бара, 4 банкетных зала, конференц-залы, комната переговоров. Также работает камера хранения, пункт обмена валют, платная парковка с охраной.

Ранее сообщалось, что американская актриса, певица и фотомодель Пэрис Хилтон может принять участие в приватизационном аукционе киевской гостиницы "Днепр", который назначен на 15 июля.

Главе Фонда государственного имущества Украины пытались вручить 800 тысяч долларов за назначения руководителями предприятий "нужных людей".