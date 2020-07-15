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15 июля 2020, среда, 18:08 189
Внешняя политика 2020-07-15T18:45:02+03:00
Українські Новини
После отпуска в Албании и Египте украинцам больше не нужно проходить двухнедельный карантин

После отпуска в Албании и Египте украинцам больше не нужно проходить двухнедельный карантин

Елизавета Кесельман
Украина, Египет, Карантин, Албания, самоизоляция, Открытие границ с Украиной
Самоизоляция. Фото: Pixabay
Самоизоляция. Фото: Pixabay

В то время, как украинцам разрешен въезд в 25 стран, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что по возвращении из Албании и Египта украинцам не нужно будет проходить обязательную двухнедельную обсервацию. Об это он сообщил в своем Telegram-канале.

"Только что правительство изменило критерии в отношении стран, которые относятся к "красной зоне". Теперь после возвращения из Египта или Албании не нужно проходить 14-дневную обсервацию/ самоизоляцию или делать тестирование на Covid-19", - говорится в сообщении.

Скриншот: t.me/vladyslavkrykliiСкриншот: t.me/vladyslavkryklii

Кроме того, Криклий также заявил, что ожидает положительных решений и по другим туристическим маршрутам. Но в данный период рекомендует путешествовать по Украине.

"Тем более, что "Укрзализныця" уже возобновила около половины пассажирских поездов, которые курсировали до карантина. Это 65 поездов дальнего следования и 700 пригородных", - сообщил министр.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Египте отменили визовый сбор до 31 октября 2020 года. 

Кроме того, Албания стала одной из страх, готовых принимать украинцев без карантина. 

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