После отпуска в Албании и Египте украинцам больше не нужно проходить двухнедельный карантин

В то время, как украинцам разрешен въезд в 25 стран, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что по возвращении из Албании и Египта украинцам не нужно будет проходить обязательную двухнедельную обсервацию. Об это он сообщил в своем Telegram-канале.

"Только что правительство изменило критерии в отношении стран, которые относятся к "красной зоне". Теперь после возвращения из Египта или Албании не нужно проходить 14-дневную обсервацию/ самоизоляцию или делать тестирование на Covid-19", - говорится в сообщении.

Скриншот: t.me/vladyslavkryklii

Кроме того, Криклий также заявил, что ожидает положительных решений и по другим туристическим маршрутам. Но в данный период рекомендует путешествовать по Украине.

"Тем более, что "Укрзализныця" уже возобновила около половины пассажирских поездов, которые курсировали до карантина. Это 65 поездов дальнего следования и 700 пригородных", - сообщил министр.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Египте отменили визовый сбор до 31 октября 2020 года.

Кроме того, Албания стала одной из страх, готовых принимать украинцев без карантина.