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13 июля 2020, понедельник, 09:00 309
Общество 2020-07-13T10:00:02+03:00
Українські Новини
Украина 124-й день на карантине. Какие и где ввели ослабления

Украина 124-й день на карантине. Какие и где ввели ослабления

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

Сегодня начался 124-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

На заседании Кабмина 17 июня было принято решение о продлении адаптивного карантина до 31 июля.

До этой даты осталось 19 дней.

В Тернополе 9 июля были смягчены ограничения по работе заведений общественного питания и партнерских родов.

В Ровенской области 7 июля решили ослабить карантин, разрешат работу спортзалов, детских кружков, фитнес-центров, музеев под открытым небом, а также частично детсадов.

6 июля спустя неделю после запрета Киевская городская государственная администрация (КГГА) спустя разрешила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам работать после 22:00.

Кроме того, Львовская область, которая только с 22 июня возобновила пассажирские перевозки, разрешила работу гостиниц, заведений общественного питания и фитнес-центров с 7 июля.

Ранее Житомирская область приняла решение ослабить карантин. 1 июля возобновили работу поликлиники и амбулатории (предварительная электронная запись к врачам обязательна).

И в Черновцах в начале июля решили ослабить карантинные ограничения. Со 2 июля в общественный транспорт пускают всех граждан, а не только по спецпроездным справкам с работы.

С 15 июня правительство открыло пункты пропуска и контроля в аэропортах Украины, а также разрешило въезд для иностранцев из стран, где нет значительного распространения коронавируса.

Также возобновляется работа пунктов пропуска "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка" на административной границе с временно оккупированным Россией АР Крым и г. Севастополь.

С 10 июня, частично восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе, время работы ограничено с 11:00 до 14:00.

Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, в общежитии киевского вуза вспышка коронавируса: инфицированные иностранцы сбежали.

Тем временем каждое четвертое заведение Киева нарушает правила карантина.

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