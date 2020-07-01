подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
1.07.20 11:00 Пресс-конференция: "Как пандемия меняет рынок недвижимости"

01 июля 2020, среда, 10:47 107
Общество 2020-07-01T11:00:01+03:00
Українські Новини
Житомирщина ослабляет карантин. Что разрешили открыть

Житомирщина ослабляет карантин. Что разрешили открыть

Кира Молчанова
Житомирская область, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине, ослабление карантина
Коронавирус. Фото: pexels
Коронавирус. Фото: pexels

Житомирская городская объединенная территориальная община ослабила ограничительные меры. При этом всего в области 1408 случаев заражения COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Житомирского горсовета, передают Українськi Новини.

Отмечается, что 30 июня на внеочередном заседании исполнительного комитета Житомирского городского совета приняли решение об ослабление ограничительных мер на территории Житомирской городской ОТО.

"С учетом протокола внеочередного заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 30.06.2020, прошу внести изменения в решение исполнительного комитета от 22.05.2020 №578 "О введении ограничительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Житомирской городской объединенной территориальной общины", - сказал директор юридического департамента Евгений Черныш.

В документе говорится, что с 1 июля возобновят работу поликлиники и амбулатории (предварительная электронная запись к врачам обязательна).

Также на период карантина руководителям учреждений здравоохранения рекомендуется обеспечить ограничение контактов с посетителями медицинского персонала в возрасте 65 лет и старше.

Также возобновят работу учреждения торгово-развлекательных центров (кроме детских развлекательных зон, площадок, комнат и с ограничением времени работы до 22:00), учреждения физической культуры и спорта, спортивные залы, фитнес-центры, учреждения культуры с соблюдением соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий; учреждения по размещению (гостиницы, хостелы).

С 6 июля планируется установить график работы Центра предоставления административных услуг городского совета на период карантина с понедельника по пятницу - с 09.00 до 18.00 (обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00).

Также разрешено проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе), где проводится мероприятие.

Организатор мероприятия ответственный за соблюдение физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра.

Спортивные мероприятия проводятся без зрителей.

Как сообщали Українськi Новини, в селе Кошев на Волыни коронавирус нашли у священника, руководителя церковного хора и кассира церкви.

Львовская область десятый день лидирует по количеству больных COVID-19.

Больше новостей о: Житомирская область Коронавирус коронавирус в Украине карантин в Украине ослабление карантина

В Киевской области постепенно уменьшается количест...
Заболеваемость коронавирусом после однодневного ро...
"Укрзализныця" переводит часть своих работников на...
В Украине второй день не уменьшается количество об...
Заболеваемость коронавирусом после однодневного роста упала
Средняя зарплата после уменьшения в апреле начала расти
Новости
С 1 июля возобновляется кольцевое движение городской электрички в Киеве 11:37
99 грн. на 1 км газопроводов предусмотрено на безопасность сетей в действующем тарифе АО "Винницагаз" 11:35 Пресс-релиз
От COVID-19 выздоравливают в среднем за три недели, — Степанов 11:29
С помощью Степанова медреформу снова переносят по политическим мотивам, - Миселюк 11:12
Отели на украинских курортах подорожали на 30%, - эксперт 11:10
больше новостей
Владислав Безрук. Фото: Instagram/mamont_33
Харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен 20:17
На лошади в супермаркет. Фото: Информатор
В Киеве полуголый мужчина на коне въехал в магазин за пивом 19:53
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, увеличилось 12:57
Результаты ВНО по украинскому языку и литературе огласят до 25 июля 14:44
Рейтинг "Слуги народа" падает, ОПЗЖ и "Евросолидарности" — растет, — соцопрос 12:51
больше новостей
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
"Слуга народа" Третьякова заявила, что родственники пропавших без вести на Донбассе наживаются на льготах 21:14
С сегодняшнего дня украинцы могут пожаловаться на страховые компании, ломбарды и кредитные союзы в НБУ 05:45
Карантин в Украине зайдет на второй круг: сорвутся выборы, закроют рынки, увеличат штрафы, – СМИ 12:45
Владислав Безрук. Фото: Instagram/mamont_33
Харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен 20:17
Турчинов возглавил избирательный штаб "Евросолидарности" 14:11
больше новостей
С 1 июля в Украине увеличился прожиточный минимум. Как изменятся пенсии и социальные выплаты
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok