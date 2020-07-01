Житомирщина ослабляет карантин. Что разрешили открыть

Житомирская городская объединенная территориальная община ослабила ограничительные меры. При этом всего в области 1408 случаев заражения COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Житомирского горсовета, передают Українськi Новини.

Отмечается, что 30 июня на внеочередном заседании исполнительного комитета Житомирского городского совета приняли решение об ослабление ограничительных мер на территории Житомирской городской ОТО.

"С учетом протокола внеочередного заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 30.06.2020, прошу внести изменения в решение исполнительного комитета от 22.05.2020 №578 "О введении ограничительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Житомирской городской объединенной территориальной общины", - сказал директор юридического департамента Евгений Черныш.

В документе говорится, что с 1 июля возобновят работу поликлиники и амбулатории (предварительная электронная запись к врачам обязательна).

Также на период карантина руководителям учреждений здравоохранения рекомендуется обеспечить ограничение контактов с посетителями медицинского персонала в возрасте 65 лет и старше.

Также возобновят работу учреждения торгово-развлекательных центров (кроме детских развлекательных зон, площадок, комнат и с ограничением времени работы до 22:00), учреждения физической культуры и спорта, спортивные залы, фитнес-центры, учреждения культуры с соблюдением соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий; учреждения по размещению (гостиницы, хостелы).

С 6 июля планируется установить график работы Центра предоставления административных услуг городского совета на период карантина с понедельника по пятницу - с 09.00 до 18.00 (обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00).

Также разрешено проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе), где проводится мероприятие.

Организатор мероприятия ответственный за соблюдение физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра.

Спортивные мероприятия проводятся без зрителей.

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