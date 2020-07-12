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12 июля 2020, воскресенье, 17:57 44
Общество 2020-07-12T18:02:10+03:00
Українські Новини
В общежитии киевского вуза вспышка коронавируса: инфицированные иностранцы сбежали

В общежитии киевского вуза вспышка коронавируса: инфицированные иностранцы сбежали

Надежда Комендантова
Коронавирус, Вспышка коронавируса, коронавирус в Киеве, Коронавирус в общежитии
Вспышка коронавируса. Фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.
Вспышка коронавируса. Фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

В то время, как за сутки в Киеве снизилось количество новых случаев коронавируса в 2 раза, в общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна зафиксирована вспышка коронавируса.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

"Всего в общежитии выявлено 5 больных COVID-19. Все они из числа иностранных студентов. Двое находятся в больнице, местонахождение еще трех – в настоящее время неизвестно", - сказано в сообщении.

Также установлен круг контактных лиц в общежитии, всего их 13. Для определения дальнейшей тактики они должны быть направлены в учреждения здравоохранения по месту обслуживания. В частности, для соблюдения самоизоляции. Однако местонахождение 6 из них на данный момент неизвестно.

В управлении Госпродпотребслужбы сообщили, что сейчас вход посторонних лиц в общежитие ограничен, проводятся противоэпидемические мероприятия.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Киевской области зафиксировали вспышку коронавируса в общежитии и трех больницах.

Тем временем, каждое четвертое заведение Киева нарушает правила карантина.

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