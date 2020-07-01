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01 июля 2020, среда, 21:19 18
Общество 2020-07-01T21:20:36+03:00
Українські Новини
В Черновцах ослабили карантин

В Черновцах ослабили карантин

Ольга Фандорина
Карантин, Черновцы, карантин в Украине, ослабление карантина
Черновцы. Фото: Максим Присяжнюк
Черновцы. Фото: Максим Присяжнюк

В Черновцах решили ослабить карантинные ограничения. Со 2 июля в общественный транспорт будут пускать всех граждан, а не только по спецпроездным справкам с работы, сообщается на сайте Черновицкого горсовета.

"На период работы транспорта в режиме специальных перевозок при наличии свободных сидячих мест в Черновцах со 2 июля разрешен с 10.00 часов до 22.00 часов проезд другим категориям граждан при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий при оказании услуг по перевозке пассажиров на период карантина", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в часы пик, до 10 утра, общественный транспорт будет курсировать в режиме спецперевозок.

"В салон транспортного средства граждан будут пускать только при наличии защитной маски и без признаков ОРВИ. Перевозка пассажиров в условиях карантина осуществляется в пределах количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на транспортное средство", – добавили в горсовете.

Тем временем, на Шацких озерах усилили карантин: будут закрывать заведения и выключать музыку в 22.

Также Киевская область усилила карантин с 26 июня: какие ограничения вступили в силу.

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