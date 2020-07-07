До случая в Греции украинских туристов уже раз задерживали в аэропорту, – МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что случай задержания украинских туристов по прилету в Грецию – не первый, но предыдущий случай не был публичным.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Случай с украинцами в Греции, которые прилетели в аэропорт Афин, но не были пропущены на территорию Греции – это второй такой случай. Первый обошелся без шумихи. Но уже была такая ситуация", – сказал он.

Министр огорчен тем, что первая такая ситуация не стала уроком для авиакомпаний.

"Они продолжили брать на борт граждан Украины заранее зная, что их не пустят на территорию страны Европейского Союза, в которую они прибывают", – сказал он.

Кулеба напомнил, что одну девушку рейса в Афины пропустили транзитом в другую страну Европейского Союза, а для 12 из 16 задержанных, по его словам, уже забронированы билеты на два авиарейса крупнейшего лоукост-авиаперевозчика Европы Ryanair (Ирландия) за счет компании, которые состоятся сегодня в 17:10 и 21:55.

"Посольство активно работает с органами власти Греции, чтобы нашим гражданам сохранили возможность дальнейших путешествий в страны Европейского Союза. Сейчас договорились, что они не получат депортацию", – сообщил министр.

Он также заявил, что МИД обратился к Министерству инфраструктуры и Государственной авиационной службе с просьбой провести разъяснительную работу с авикомпаниями, чтобы они не продавали украинцам билеты в страны, которые не разрешают въезд с туристической целью.

"Пожалуйста, не пытайтесь заработать лишнюю копейку на авиабилете для украинца, который покупает билет в страну ЕС, зная заранее что высадив этого человека с борта самолета вы оставляете его один на один с проблемами. В ситуации пандемии мы все должны действовать ответственно, и мы рассчитывам на эффективное взаимодействие и партнерство с авиакомпаниями", – сказал он.

Министр также призвал украинцев не тратить зря деньги и не создавать себе проблемы, а тщательно проверять правила въезда в страну перед тем, как купить билет.

"И пожалуйста, дорогие украинцы, не тешьте себя иллюзиями, что при пересечении границы другой страны вы как-то проскочите, разрешите свой вопрос, сможете кого-то уговорить. Пандемия – это не тот случай, когда "как-то оно решится". Страны жестко контролируют миграционные потоки, чтобы предотвратить распространение инфекции. Поэтому не рассчитывайте на то, что главное - куда-то долететь, а там уже точно как-то разрешится. Опыт наших соотечественников в Греции демонстрирует, что это не так", – подчеркнул Кулеба.

Как сообщали Українськi Новини, 4 июля украинских туристов по прилету в Афины отправили в изолятор. Эти задержанные в Греции украинцы провели в камере три дня.

Авиакомпании Wizz Air и Ryanair переложили ответственность на туристов узнавать условия посещения страны въезда.

Въезд украинцев в Грецию с туристической целью на данный момент запрещен, поскольку Евросоюз решил не открывать границы для Украины с 1 июля.

На данный момент украинским туристам открыт въезд в 23 страны, но ряд из них обязывают после пересечения границы пройти 14-дневный карантин.

Ранее мы писали, кого соседние страны Украины пропускают на границе и описывали правила выезда за границу в ряд стран, которые принимают украинских туристов.

Например, Турция не требует соблюдения жестких правил, но для въезда в Турцию гражданам Украины необходимо оформить страховку на случай коронавируса.