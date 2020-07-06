Задержание украинцев в Греции. Авиакомпании указывают на ответственность туриста

В то время, как 17 украинцев провели в изоляторе аэропорта Афин вторую ночь, авиакомпании Wizz Air (Венгрия) и Ryanair (Ирландия) указывают на ответственность туриста узнавать условия посещения страны въезда. Об этом говорится на сайтах компаний, передают Українськi Новини. Wizz Air сообщает, что путешественник обязан проверить ограничения на поездки в страну у местных властей и убедиться в доступности въезда\/выезда из данной страны. При этом Wizz Air не предлагает возмещение, если пассажир добровольно отменил поездку. Ryanair отмечает, что из-за пандемии Covid-19 пассажиру может понадобиться заполнить и предоставить дополнительные проездные документы перед поездкой, и просит пассажира убедиться, что он проверил последние ограничения на поездки и требования конкретной страны, прежде чем лететь. Согласно информации компании, если пассажир не предоставит обязательную документацию, местные власти откажут ему в поездке. Как сообщали Українськi Новини, ночью 4 июля 17 граждан Украины не были пропущены в аэропорту по прибытии в Грецию рейсами Wizzair и Ryanair, после чего были задержаны полицией Афин и помещены в камеры. Министерство иностранных дел заявило, что возвращение задержанных в Афинах украинских граждан планируется 6 и 7 июля.