подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 июля 2020, понедельник, 13:19 309
Общество 2020-07-06T14:30:03+03:00
Українські Новини
Задержание украинцев в Греции. Авиакомпании указывают на ответственность туриста

Задержание украинцев в Греции. Авиакомпании указывают на ответственность туриста

Валерия Драгомирова
Карантин, Ryanair, Wizz Air, Коронавирус, Авиаперелеты
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

В то время, как 17 украинцев провели в изоляторе аэропорта Афин вторую ночь, авиакомпании Wizz Air (Венгрия) и Ryanair (Ирландия) указывают на ответственность туриста узнавать условия посещения страны въезда.

Об этом говорится на сайтах компаний, передают Українськi Новини.

Wizz Air сообщает, что путешественник обязан проверить ограничения на поездки в страну у местных властей и убедиться в доступности въезда/выезда из данной страны.

При этом Wizz Air не предлагает возмещение, если пассажир добровольно отменил поездку.

Ryanair отмечает, что из-за пандемии Covid-19 пассажиру может понадобиться заполнить и предоставить дополнительные проездные документы перед поездкой, и просит пассажира убедиться, что он проверил последние ограничения на поездки и требования конкретной страны, прежде чем лететь.

Согласно информации компании, если пассажир не предоставит обязательную документацию, местные власти откажут ему в поездке.

Как сообщали Українськi Новини, ночью 4 июля 17 граждан Украины не были пропущены в аэропорту по прибытии в Грецию рейсами Wizzair и Ryanair, после чего были задержаны полицией Афин и помещены в камеры.

Министерство иностранных дел заявило, что возвращение задержанных в Афинах украинских граждан планируется 6 и 7 июля.

Больше новостей о: Карантин Ryanair Wizz Air Коронавирус Авиаперелеты

Киев разрешил кафе и кинотеатрам работать после 22...
Ryanair пообещал вернуть деньги за билеты до конца...
Wizz Air открыла базу во Львове и запускает рейсы ...
В Киеве снова уменьшилась заболеваемость коронавир...
Киев разрешил кафе и кинотеатрам работать после 22:00
В Киеве снова уменьшилась заболеваемость коронавирусом за сутки
Новости
Зеленский за развитие трансплантации органов в рамках медреформы 14:28
Совет НБУ воздержался от переизбрания замглавы НБУ Чурия 14:24
Никакого второго, русского, у нас быть не может — не потому, что его не надо изучать, его не надо знать, — Данилов 14:16
Платные дороги: власть рискует остаться у "разбитого корыта", – Инна Хомич 14:07
Зеленский таки бедоносец: нардеп Береза высказался об открытии "хваленого стадиона" в Южном 14:05
больше новостей
Куда могут путешествовать украинцы и где нужно проходить обсервацию: список 19:10
Украину накроет 40-градусная жара без намека на дождь. Прогноз погоды на понедельник 21:00
По сменам и частично онлайн. В Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября 20:47
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
Индексации пенсий не превышают 100-200 грн для большинства пенсионеров, - ОПЗЖ 15:56
больше новостей
Куда могут путешествовать украинцы и где нужно проходить обсервацию: список 19:10
Луценко подтвердил правдивость записей Деркача: Порошенко согласовывал с Байденом его назначение генпрокурором 19:45
По сменам и частично онлайн. В Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября 20:47
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
Цена на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе 10:27
больше новостей
Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok