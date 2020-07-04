Куда могут путешествовать украинцы и где нужно проходить обсервацию: список

Пока Европейский союз решил не открывать границы для украинцев с 1 июля, Министерство иностранных дел (МИД) констатирует, что на данный момент украинцы могут въезжать с туристической целью в США, Великобританию, Албанию, Словению, Турцию и Египет.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба МИДа.

"На сегодня, граждане Украины могут въезжать в Албанию, Великобританию, Словению, США, Турцию и Египет", - говорится в ответе на запрос.

При этом в США действует ограничение на въезд тех граждан Украины, которые в течение последних 14 дней пребывали, в том числе транзитом, в любой из стран Шенгена, Великобритании, Ирландии.

Ограничений на въезд в Великобританию и Албанию для украинцев нет.

После въезда в Великобританию с британской визой (либо напрямую с ирландской) можно также посетить Ирландию, въезд в которую тоже разрешен гражданам Украины.

В Словению въезд граждан Украины разрешен при условии прохождения 14-дневного карантина, кроме тех, у кого есть разрешение на проживание.

Для посещения Турции украинцам необходимо оформить страховку, которая покроет возможное заболевание COVID-19 (ее можно приобрести онлайн, у туроператора, во время покупки авиабилетов или непосредственно в турецком аэропорту после прибытия).

На въезд в Египет ограничений для украинцев нет, но после возвращения в Украину необходимо соблюдать двухнедельную самоизоляцию, поскольку страна отнесена к так называемой "красной зоне" заболеваемости коронавирусом.

Согласно информации посольств Украины за границей, вышеуказанные МИДом страны – не единственные, куда разрешается въезд граждан Украины.

В Европе украинцам также разрешено посещение Сербии, Хорватии, Черногории и Беларуси.

В то же время для посещения Черногории необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус (ПЦР или ИФА на антитела, сделанный не позднее 72 часов до пересечения границы), а после въезда в Беларусь надо будет 14 дней пребывать в самоизоляции.

Согласно интерактивной карте мира от МИДа, в Америке украинцы могут посетить не только США, но и Мексику, а в Азии для граждан Украины открыт въезд в 5 стран, среди которых Корея.

В свою очередь в Африке, кроме Египта, для въезда украинцев открыт десяток стран, но без ограничений и обязательства пройти 14-дневную обсервацию – только Танзания и Замбия.

В то же время транзит через подавляющее большинство стран мира сейчас запрещен, поэтому туристические путешествия возможны преимущественно самолетом при наличии соответствующих авиарейсов.

МИД обращает внимание на то, что режим поездок периодически пересматривается странами, на данный момент общих ограничений не существует и каждое государство вводит собственные, поэтому накануне поездки стоит внимательно изучить условия и специфику въезда для каждой страны.

Вместе с тем, из-за распространения коронавируса в мире и роста числа новых случаев заболевания МИД рекомендует украинцам временно воздержаться от поездок за границу без крайней необходимости.

Кроме того, какие страны уже открыли свои границы для украинцев.