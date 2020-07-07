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07 июля 2020, вторник, 08:21 16
Общество 2020-07-07T08:22:27+03:00
Українські Новини
Задержанные в аэропорту Афин украинцы провели в изоляторе третью ночь

Задержанные в аэропорту Афин украинцы провели в изоляторе третью ночь

Валерия Драгомирова
Греция, Афины, Коронавирус, Задержание украинцев
Украинцы в изоляторе Афин. Фото предоставлено
Украинцы в изоляторе Афин. Фото предоставлено "Европейской правде" одним из пассажиров

Украинцы, которым 4 июля было отказано во въезде в Грецию, провели третью ночь в изоляторе аэропорта Афин. Об этом пишет пишет "Европейская правда". 

На данный момент там находятся 16 украинцев, в том числе двое детей. В понедельник одной из задержанных украинок разрешили пересечь греческую границу. Для киевлянки Анны Левковской сделали исключение, как для студентки. Первоначально она направлялась транзитом во Францию ​​на учебу.


Остальные граждане Украины остаются в так называемом "накопителе" для нелегальных мигрантов. Они по-прежнему отдельно находятся в мужском и женском блоках.

Вчера вечером им озвучили, что во вторник запланированы рейсы Ryanair и Wizz Air в Киев. Этими компаниями прилетели украинцы в Афины и ими должны возвращаться.

Впрочем, по состоянию на утро вторника неизвестно, есть ли договоренность о том, что компании заберут украинцев. Билеты они не покупали.

Как сообщали Українські Новини, в МИД планировали вернуть задержанных в Афинах украинцев 6 и 7 июля. 

Также авиакомпании Wizz Air (Венгрия) и Ryanair (Ирландия) указывают на ответственность туриста узнавать условия посещения страны въезда.

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