Избирательные тесты и "карантинные отели": какие правила въезда в Грецию после возобновления авиасообщения

Правила въезда в Грецию после возобновления авиасообщения зависят не от национальности туристов, а от аэропорта вылета и меняются в зависимости от развития в странах ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Об этом Українським Новинам сообщило посольство Украины в Греции.

С 15 июня Греция возобновит авиасообщение с 29 странами, условия приема туристов из которых уже известны, а с Украиной Греция может восстановить сообщение с 1 июля в случае стабильности эпидемиологической ситуации.

"Министерство туризма Греции обнародовало условия приема страной иностранных гостей с 15 июня 2020 года. Основным ориентиром для применения специальных мер определены аэропорты стран, из которых прибывают туристы, независимо от их национальности", – пояснило посольство.

Список безопасных и опасных аэропортов (с точки зрения эпидемической ситуации в странах) формирует Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA).

Туристы, прибывающие в Грецию из аэропортов стран с негативной эпидемической ситуацией, должны обязательно пройти тест на коронавирус и остаться на день в "карантинном отеле".

Если тест не обнаружит у них вирус, то им надо будет остаться на карантине еще 7 дней, а если обнаружит – 14 дней под наблюдением медицинского персонала.

В свою очередь пассажиров, прибывающих из безопасных аэропортов, в Греции будут выборочно тестировать на коронавирус.

"Тестирование и проживание в "карантинном отеле" на данный момент осуществляется за счет греческой стороны", – отметило посольство.

При этом дипломатическое учреждение обращает внимание, что установленные правила не являются окончательными и могут меняться.

"Греческие компетентные органы продолжают следить за развитием распространения коронавируса в мире и соответственно изменяют свои рекомендации. Примером является недавняя ситуация, сложившаяся с Qatar Airlines. Греция запретила авиасообщение с Катаром до 15 июня 2020 после того, как у 12 пассажиров из 91, прибывших рейсом из Дохи, обнаружили положительные тесты на коронавирус", – отметило посольство.

С 15 июня международные рейсы будут выполняться из Афин и Салоник в Румынию, Сербию, Болгарию, Северную Македонию, Албанию, Венгрию, Словакию, Чехию, Германию, Австрию, Словению, Литву, Латвию, Эстонию, Финляндию, Норвегию, Данию, Швейцарию, Мальту, Хорватию, Черногорию, Кипр, Ливан, Израиль, Китай, Южную Корею, Японию, Австралию и Новую Зеландию.

С 1 июля список стран может быть расширен, учитывая эпидемическую ситуацию в них, рекомендации EASA и Комитета по вопросам инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения Греции.

Если в их перечень будет включена Украина, то за оперативной информацией об особенностях въезда и выезда можно следить на сайте МИД и на специальном веб-портале о советах путешествующим.

Также, если Греция восстановит сообщение с Украиной с 1 июля, то украинским туристам будет полезной информация Национальной организации здравоохранения Греции и аэропорта Афин.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 июля для украинцев откроет границу Турция.

Также Украина ведет переговоры об открытии границ с популярными туристическими странами для летнего отдыха украинцев. При этом МИД констатирует, что многие страны обязывают туристов проходить карантин даже после открытия границ.

Тем временем, из-за пандемии коронавируса и закрытия стран мира на карантин, вырос спрос на внутренний туризм в Украине в летнем сезоне 2020 года. Президент Владимир Зеленский даже пообещал снижение стоимости отелей для развития внутреннего туризма.