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27 июня 2020, суббота, 13:19 352
Европа 2020-06-27T13:22:57+03:00
Українські Новини
ЕС решил не открывать границы для украинцев с 1 июля

ЕС решил не открывать границы для украинцев с 1 июля

Анна Рудык
Евросоюз, Карантин, Границы, коронавирус в Украине
Евросоюз. Фото: csamir.com
Евросоюз. Фото: csamir.com

В то время, как Турция начнет принимать украинских туристов с июля без самоизоляции и тестирования на коронавирус, Европейский союз решил не открывать границы для украинцев с 1 июля. Об этом говорится в сообщениях изданий Politico и The New York Times, передают Українськi Новини.

Сообщается, что ЕС решил открыть с 1 июля доступ для стран, где уровень коронавирусной инфекции равен или ниже среднего показателя по ЕС за последние две недели на 100 000 населения.

В Украине число новых случаев за последние 2 недели превосходит средний показатель по ЕС.

Брюссель также оценивает, есть ли тенденция на увеличение или уменьшение новых случаев, и рассматривает, как страна справляется с эпидемиями и насколько надежны ее данные.

Так, в первую редакцию списка войдут менее 20 стран, и Украины в списке нет.

Согласно сообщению New York Times, полный список, согласованный в пятницу, включает Алжир, Австралию, Канаду, Грузию, Японию, Черногорию, Марокко, Новую Зеландию, Руанду, Сербию, Южную Корею, Таиланд, Тунис, Уругвай, Андорру, Сан-Марино, Монако и Ватикан.

Отмечается, что Китай будет включен в список, если он также откроет свои границы для путешественников из Европейского союза, поскольку взаимное открытие является одним из критериев.

Отмечается, что предварительно обсуждались 2 варианта списков из 47 и 54 стран. 

В сообщениях подчеркивается, что список третьих стран, чьим гражданам будет открыт въезд в ЕС, будет обновляться каждые 2 недели с учетом развития событий.

Как сообщали Українськi Новини, заболеваемость коронавирусом начала падать, а смертность продолжает расти.

Тем временем с понедельника Венгрия откроет все пункты пропуска на границе с Украиной.

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