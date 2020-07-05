Не имели права на въезд в страну. В аэропорту Афин 17 украинцев задержали и отправили в изолятор

Пока граждане Украины могут въезжать с туристической целью в 6 стран, в Греции в аэропорту Афин задержали 17 украинцев из Киева, прилетевших накануне двумя рейсами – в ЕС все еще действует запрет на въезд представителей третьих стран. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на контакт среди задержанных пассажиров. Украинцы прилетели в Афины 4 июля вечером двумя рейсами: авиакомпании Ryanair (вылетел из "Борисполя" в 18:00) и авиакомпании Wizz Air (вылетел в 18:45 из аэропорта "Киев"). На паспортном контроле 17 украинцам отказали во въезде в страну и в автозаке отправили в изолятор на территории аэропорта. Среди задержанных 15 взрослых и двое детей 8 и 9 лет. "Когда мы приехали в "Жуляны" нас на регистрации строго расспрашивали и рассматривали весь пакет документов (мы даже сделали тест в лаборатории и предоставили с мокрой печатью). Все показав и рассказав, нас отпустили на паспортный контроль. И уже после прилета на паспортном контроле нас остановили и отправили", - рассказывает один из пассажиров. По его словам, у украинцев пытались взять согласие на депортацию. У пассажиров забрали все вещи, в том числе ноутбуки, разрешив оставить телефоны, но без зарядных устройств. Кроме того, в камерах в туалетах нет мыла и туалетной бумаги. Их нужно покупать за свой счет. На полу камеры лежат мертвые тараканы. Воду и еду им тоже не предоставляют. При этом задержанным украинцам удалось связаться с консулом, и она заявила, что они не имели права на въезд и теперь должны возвращаться в Украину теми же рейсами, какими прилетели. Это возможно не раньше вторника. Консул пообещала связаться с местными властями, чтобы помочь в решении данной ситуации. Кроме того, помощь обещали оказать сотрудники МИД Украины. Как сообщали Українські Новини, Европейский союз решил не открывать границы для украинцев с 1 июля. Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявляет, что уже 5 стран открыли свои границы для украинских туристов, но из-за неблагоприятной эпидситуации остальные этого не делают.