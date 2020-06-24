Страны-соседи Украины: кого и как пропускают на границе

В то время как Украина разделила мир на "красную" и "зеленую" зоны, только одна из соседних стран разрешает въезд украинцев на свою территорию, но при этом обязывает соблюдать двухнедельный режим самоизоляции, а в остальные страны-соседи въезд для большинства украинцев запрещен, в том числе с туристической целью. Посольства Украины в граничащих с ней государствах рассказали о том, кто и каким образом на данный момент может пересечь границу, а также о том, когда будут сняты существующие запреты.

Об этом говорится в их ответах на запрос Українських Новин.

Беларусь. Въезд граждан Украины в Беларусь разрешен.

Автотранспортом границу можно пересечь в 5 пунктах пропуска: "Сеньковка – Веселовка", "Славутич – Комарин", "Новые Яриловичи – Новая Гута", "Выступовичи – Новая Рудня", "Доманово – Мокраны".

В то же время при прибытии в Беларусь украинцы обязаны в течение 14 календарных дней пребывать на самоизоляции в домашних условиях. До истечения этого срока они не подлежат дальнейшему пропуску через государственную границу Беларуси. Несоблюдение правил наказывается законом.

При этом в случае транзита через Беларусь самоизоляцию на ее территории проходить не нужно. Он разрешен к аэропорту "Минск" для вылета в другие страны при наличии билетов и для возвращения в страну проживания. На него отводится не более 2 суток.

Эти правила не распространяются на дипломатов; водителей транспорта при выполнении международных грузоперевозок; экипаж воздушного, водного, международного железнодорожного сообщения.

Пересмотр указанных ограничений будет зависеть от эпидемической ситуации в стране.





Молдова. На въезд украинцев в Молдову действует запрет до июля.



Запрет не касается членов семей граждан Молдовы; лиц с долгосрочной визой или видом на жительство; поездок по состоянию здоровья и по гуманитарным причинам; дипломатов и визитов со служебной целью; трансграничных сотрудников; водителей и персонала транспорта по перевозке груза, самолетов и судов; транзита к государству постоянного проживания.

Те, кому въезд разрешен, по прибытию подписывают декларацию о персональной ответственности за соблюдение режима самоизоляции в течение 14 дней в установленных местах.



При отсутствии симптомов COVID-19 это требование не распространяется на учеников и студентов, зачисленных в заграничные учебные заведения, которым необходимо сдать выпускные экзамены в Молдове; лиц, совершающих поездку в служебных целях; водителей грузовых авто и персонал экипажей; трансграничных сотрудников и дипломатов.

Данные правила действуют до конца июня, однако информацией о том, будут ли они отменены или же продлены в июле, посольство не располагает.

Румыния. Запрет на въезд граждан Украины в Румынию действует до 17 июля.

Запрет на въезд не касается членов семей граждан Румынии; членов семей граждан Европейского Союза с правом проживания в Румынии; лиц с долгосрочными визами и разрешением на проживание; медиков, перевозчиков товарных грузов и других профессионалов, работающих с разрешительными документами; дипломатов; лиц, требующих международной или консульской защиты.

Указанным категориям граждан необходимо пройти двухнедельную самоизоляцию по домашнему адресу или обсервацию. В случае наличия симптомов инфицирования COVID-19 такие лица обязаны пройти бесплатную обсервацию в соответствующих учреждениях (она оплачивается за счет лица только в случае нарушения карантина).

Румынская сторона не планирует до 17 июля пересматривать правила пересечения границы гражданами Украины, включая запрет для украинцев на въезд в страну с туристической целью.

Венгрия. Въезд в Венгрию большинству украинцев запрещен, но можно оформлять рабочие визы.

Регулярное пассажирское сообщение на данный момент не осуществляется. Право въезда в страну сейчас есть исключительно у граждан Украины, которые являются родителями или супругами граждан Венгрии.

Транзитный проезд территорией Венгрии разрешен украинцам всеми видами автотранспорта со стороны Украины, Австрии и Словении по определенному маршруту в кратчайший срок с обязательством покинуть страну.

В то же время граждане Украины могут обращаться к заместителю начальника полиции Венгрии для получения разрешения на долгосрочный въезд в страну в условиях ограничительных карантинных мер. С 15 июня заграничные дипломатические учреждения Венгрии в Украине возобновили оформление украинцам рабочей визы типа D - национальной долгосрочной рабочей визы для пребывания в стране более 90 дней.



Те граждане Украины, которые имеют право въезда в Венгрию, подлежат обязательной самоизоляции в течение 14 дней. Но в отдельных случаях, чтобы избежать карантина, существует возможность получить на это разрешение у венгерской полиции.

Сроки пересмотра указанных ограничительных мер не известны. Они зависят от эпидемической ситуации и решений на уровне Европейского Союза.

Польша. Въехать в Польшу могут только отдельные категории украинцев. Но въезд в Польшу или проезд по ее территории граждан Украины с туристической целью по безвизовому не режиму на данный момент запрещен.

Сейчас в Польшу имеют право въехать супруги или дети поляков; владельцы "карты поляка"; те, у кого есть право на проживание или трудоустройство в Польше; ученики и студенты польских учебных заведений; водители транспорта для международных перевозок товаров или пассажиров; дипломаты и члены их семей.

После пересечения польской границы они обязаны соблюдать 14-дневный карантин, к нарушителям условий которого применяются жесткие санкции. Украинцы проходят карантин по месту проживания в Польше, а если у них его нет, то об этом необходимо сообщить во время паспортного контроля на границе и тогда польская сторона рассмотрит возможность его обеспечения.

Транзит по территории Польши (без обязательства проходить двухнедельный карантин) разрешен только тем, у кого есть право на проживание в стране-члене Европейского Союза и членам их семей; водителям и членам экипажа международных перевозок; дипломатам.

Информация о возможном сроке снятия ограничений на данный момент отсутствует. Возможность поэтапного восстановления регулярных международных пассажирских перевозок авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом, в том числе транзитных, будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в самой Польше и в Украине.

Словакия. В Словакию в карантин может попасть только одна категория украинцев при выполнении жестких требований.

Въезд граждан Украины в Словакию с туристической целью запрещен. На территорию страны могут въехать только те украинцы, у которых есть разрешение на проживание в Словакии.

При этом они должны выполнить ряд условий. При пересечении границы – предъявить отрицательный тест на коронавирус, выданный не более 4 суток назад, на словацком, чешском, английском или немецком языке. После пересечения границы – соблюдать изоляцию в домашних условиях (обсервация с использованием мобильного приложения для отслеживания условий ее соблюдения отменена с 10 июня), а не ранее, чем на 5-й день после приезда в страну – сделать повторный лабораторный анализ на COVID-19.

С 15 июня Словакия открыла границы в пределах Шенгенской зоны. Решение о пересмотре ограничительных мер для Украины будет приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации и решений на уровне ЕС.

Россия. РФ закрыла границу для большинства граждан Украины, в том числе временно приостановлен въезд иностранцев в страну с туристической целью.

Украинцы, которым разрешается въезд – это те, кто постоянно проживает на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей при наличии у них документа, удостоверяющего прописку.

Среди других категорий граждан, которым разрешен въезд: лица, постоянно проживающие на территории РФ; члены семей граждан РФ; лица, однократно въезжающие в РФ к нуждающимся в уходе больным близким родственникам; лица с частными визами, выданными в связи со смертью близкого родственника, и с обыкновенными частными визами, выданными по решению МИД России; лица, следующие транзитом через воздушные пункты пропуска без выхода за их пределы; экипаж международнго сообщения; дипломаты.

Прибывающие на территорию России должны обязательно пройти 14-дневную изоляцию в домашних условиях при наличии возможности, либо в условиях обсерватора.

Ограничения на въезд граждан Украины в РФ введены бессрочно. Официальная информация о снятии этих ограничений на данный момент отсутствует.

Как сообщали Українські Новини, с июля Турция начнет принимать украинских туристов без самоизоляции и тестирования на коронавирус.

Еще пять стран готовы возобновить авиасообщение с Украиной для приема туристов.

Европейский Союз с 15 июня только начал открывать внутренние границы, а вот для Украины ЕС может открыть границы с июля, но при ряде условий.