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01 июля 2020, среда, 12:48 2582
Общество 2020-07-01T12:48:01+03:00
Українські Новини
Для путешествия в Турцию необходимо оформить спецстраховку, – посольство

Для путешествия в Турцию необходимо оформить спецстраховку, – посольство

Виолетта Чайковская
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Турция, курорт. Фото: makintour.com
Турция, курорт. Фото: makintour.com

Украинцам для путешествия в Турцию с 1 июля необходимо оформить страховку на случай заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Об этом Українським Новинам сообщило посольство Украины в Турции.

"С 1 июля Турция будет предлагать туристам оформить страхование с покрытием случаев, связанных с выявлением заболевания COVID-19. Такой страховой полис можно будет приобрести онлайн, у туроператора, во время покупки авиабилетов, а также непосредственно в аэропорту Турции после прибытия", – сообщила пресс-аташе посольства Анна Шмык.

При въезде в Турцию необходимо будет пройти медицинское обследование в пункте пропуска.

Обязательное тестирование на коронавирус при въезде в Турцию не установлено.

Также по прибытию не надо соблюдать режим самоизоляции.

В то же время в случае обнаружения у туриста симптомов COVID-19 турецкая сторона бесплатно проведет ПЦР-тест на коронавирус.

Турция отменила ограничения на въезд иностранцев с 11 июня воздушным, морским и наземным путем (кроме сухопутной границы с Ираном).

С 1 июля Турция возобновила пассажирские перевозки с Украиной.

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Турция – самый популярный курорт украинцев. В 2019 в Турции отдохнуло более миллиона украинцев.

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