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01 июля 2020, среда, 07:00 263
Европа 2020-07-01T07:00:02+03:00
Українські Новини
Сегодня Евросоюз открывает границы для 14 стран, но не для Украины

Сегодня Евросоюз открывает границы для 14 стран, но не для Украины

Елизавета Кесельман
Украина, Евросоюз, Европа, Открытие границ с Украиной, Открытие границ с Европой
Сегодня Европа открывает внешние границы. Фото: pixabay
Сегодня Европа открывает внешние границы. Фото: pixabay

С сегодняшнего дня, 1 июля, после длительных дискуссий и рекомендаций ВОЗ, Европейский союз открывает внешние границы для граждан из 14 стран, в которых зарегистрирован относительно низкий прирост новых случаев заболевания коронавирусом. Но Украины среди них нет. Об этом сообщает DW со ссылкой на агентство dpa со и европейских дипломатов.

Как отмечается, Евросоюз не будет окончательно снимать ограничения на въезд, введенные из-за пандемии коронавируса.

Согласно информации ведомств, лишь граждане 14 стран получат возможность с 1 июля вновь свободно въезжать на территорию ЕС.

По предварительным данным, ссылаясь на слова дипломатов, разрешение на въезд коснется граждан:

  1. Алжира
  2. Австралии
  3. Грузии
  4. Канады
  5. Марокко
  6. Новой Зеландии
  7. Руанды
  8. Сербии
  9. Таиланда
  10. Туниса
  11. Уругвая
  12. Черногории
  13. Южной Кореи
  14. Японии

Отмечается, что в этот список может быть включен и Китай, если в ответ он снимет ограничения для европейцев.

Украину не внесли в список стран, для которых ЕС откроется в ближайшее время. Однако согласно информации СМИ, ее не внесли ни в "зеленый" (для тех, кому разрешен въезд), ни в "красный" (для тех, кому запрещен въезд). 

Решающим критерием для ослабления ограничений на въезд является прежде всего прирост заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в течение предшествующих двух недель - этот показатель не должен превышать 16 случаев на 100 тысяч жителей. При этом тенденция развития ситуации в этот период по сравнению с предыдущими 14 днями должна быть "стабильной или снижающейся".

За последнее время Украина побила несколько антирекордов по количеству новых случаев инфицирования коронавирусом. По состоянию на 26 июня, в стране за сутки больных инфекцией прибавилось более тысячи человек.

Гражданам стран, сильно пострадавших от коронавирусной инфекции, пока не разрешается въезд в Евросоюз. Это касается, в частности, России или США - там за последние две недели регистрировалось 60-120 новых случаев инфицирования на 100 тысяч жителей. В таких странах, как Бразилия или Саудовская Аравия, этот показатель даже превышал 120 новых случаев заражения.

Как сообщали Українські Новини, Эстония продлила запрет на авиасообщение с Украиной.

Кроме того, Польша продлила запрет на авиаперелеты из Украины до 30 июня. 

Тем временем, в МОЗ пригрозили закрыть украинские курорты.

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