Сегодня Евросоюз открывает границы для 14 стран, но не для Украины

С сегодняшнего дня, 1 июля, после длительных дискуссий и рекомендаций ВОЗ, Европейский союз открывает внешние границы для граждан из 14 стран, в которых зарегистрирован относительно низкий прирост новых случаев заболевания коронавирусом. Но Украины среди них нет. Об этом сообщает DW со ссылкой на агентство dpa со и европейских дипломатов.

Как отмечается, Евросоюз не будет окончательно снимать ограничения на въезд, введенные из-за пандемии коронавируса.

Согласно информации ведомств, лишь граждане 14 стран получат возможность с 1 июля вновь свободно въезжать на территорию ЕС.

По предварительным данным, ссылаясь на слова дипломатов, разрешение на въезд коснется граждан:

Алжира Австралии Грузии Канады Марокко Новой Зеландии Руанды Сербии Таиланда Туниса Уругвая Черногории Южной Кореи Японии

Отмечается, что в этот список может быть включен и Китай, если в ответ он снимет ограничения для европейцев.

Украину не внесли в список стран, для которых ЕС откроется в ближайшее время. Однако согласно информации СМИ, ее не внесли ни в "зеленый" (для тех, кому разрешен въезд), ни в "красный" (для тех, кому запрещен въезд).

Решающим критерием для ослабления ограничений на въезд является прежде всего прирост заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в течение предшествующих двух недель - этот показатель не должен превышать 16 случаев на 100 тысяч жителей. При этом тенденция развития ситуации в этот период по сравнению с предыдущими 14 днями должна быть "стабильной или снижающейся".

За последнее время Украина побила несколько антирекордов по количеству новых случаев инфицирования коронавирусом. По состоянию на 26 июня, в стране за сутки больных инфекцией прибавилось более тысячи человек.

Гражданам стран, сильно пострадавших от коронавирусной инфекции, пока не разрешается въезд в Евросоюз. Это касается, в частности, России или США - там за последние две недели регистрировалось 60-120 новых случаев инфицирования на 100 тысяч жителей. В таких странах, как Бразилия или Саудовская Аравия, этот показатель даже превышал 120 новых случаев заражения.

Как сообщали Українські Новини, Эстония продлила запрет на авиасообщение с Украиной.

Кроме того, Польша продлила запрет на авиаперелеты из Украины до 30 июня.

Тем временем, в МОЗ пригрозили закрыть украинские курорты.