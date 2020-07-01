Сьогодні Євросоюз відкриває кордони для 14 країн, але не для України

Сьогодні, 1 липня, після тривалих дискусій та рекомендацій ВООЗ, Європейський союз відкриває зовнішні кордони для громадян з 14 країн, в яких зареєстровано відносно низький приріст нових випадків захворюваності на коронавірус. Але України серед них немає. Про це повідомляє DW з посиланням на агентство dpa з європейських дипломатів.

Як наголошується, Євросоюз не буде остаточно знімати обмеження на в'їзд, запроваджені через пандемії коронавірусу.

Згідно з інформацією відомств, лише громадяни 14 країн отримають можливість з 1 липня знову вільно в'їжджати на територію ЄС.

За попередніми даними, посилаючись на слова дипломатів, дозвіл на в'їзд стосується громадян:

Алжиру Австралії Грузії Канади Марокко Нової Зеландії Руанди Сербії Таїланду Тунісу Уругваю Чорногорії Південної Кореї Японії

Наголошується, що в цей список може бути включений і Китай, якщо у відповідь він зніме обмеження для європейців.

Україну не внесли у список країн, для яких ЄС відкриється найближчим часом. Однак згідно з інформацією ЗМІ, її не внесли ні в "зелений" (для тих, кому дозволено в'їзд), ні в "червоний" (для тих, кому заборонений в'їзд).

Вирішальним критерієм для ослаблення обмежень на в'їзд є насамперед приріст заражень коронавірусом SARS-CoV-2 протягом попередніх двох тижнів - цей показник не повинен перевищувати 16 випадків на 100 тисяч жителів. При цьому тенденція розвитку ситуації в цей період у порівнянні з попередніми 14 днями має бути "стабільною або знижуватися".

За останній час Україна побила кілька антирекордів за кількістю нових випадків інфікування коронавірусом. Станом на 26 червня, в країні за добу хворих інфекцією додалося понад тисяча людей.

Громадянам країн, які сильно постраждали від коронавирусной інфекції, поки не дозволяється в'їзд в Євросоюз. Це стосується, зокрема, Росії чи США - там за останні два тижні реєструвалося 60-120 нових випадків інфікування на 100 тисяч жителів. В таких країнах, як Бразилія чи Саудівська Аравія, цей показник навіть перевищував 120 нових випадків зараження.

Як повідомляли Українські Новини, Естонія продовжила заборону на авіасполучення з Україною.

Крім того, Польща продовжила заборону на авіаперельоти з України до 30 червня.

Тим часом у МОЗ пригрозили закрити українські курорти.