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01 липня 2020, середа, 07:00 10
Європа 2020-07-01T08:45:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні Євросоюз відкриває кордони для 14 країн, але не для України

Сьогодні Євросоюз відкриває кордони для 14 країн, але не для України

Елизавета Кесельман
Карантин, Євросоюз, Відкриття кордонів, Послаблення карантину
Сьогодні Європа відкриває зовнішні кордони. Фото: pixabay
Сьогодні Європа відкриває зовнішні кордони. Фото: pixabay

Сьогодні, 1 липня, після тривалих дискусій та рекомендацій ВООЗ, Європейський союз відкриває зовнішні кордони для громадян з 14 країн, в яких зареєстровано відносно низький приріст нових випадків захворюваності на коронавірус. Але України серед них немає. Про це повідомляє DW з посиланням на агентство dpa з європейських дипломатів.

Як наголошується, Євросоюз не буде остаточно знімати обмеження на в'їзд, запроваджені через пандемії коронавірусу.

Згідно з інформацією відомств, лише громадяни 14 країн отримають можливість з 1 липня знову вільно в'їжджати на територію ЄС.

За попередніми даними, посилаючись на слова дипломатів, дозвіл на в'їзд стосується громадян:

  1. Алжиру
  2. Австралії
  3. Грузії
  4. Канади
  5. Марокко
  6. Нової Зеландії
  7. Руанди
  8. Сербії
  9. Таїланду
  10. Тунісу
  11. Уругваю
  12. Чорногорії
  13. Південної Кореї
  14. Японії

Наголошується, що в цей список може бути включений і Китай, якщо у відповідь він зніме обмеження для європейців.

Україну не внесли у список країн, для яких ЄС відкриється найближчим часом. Однак згідно з інформацією ЗМІ, її не внесли ні в "зелений" (для тих, кому дозволено в'їзд), ні в "червоний" (для тих, кому заборонений в'їзд).

Вирішальним критерієм для ослаблення обмежень на в'їзд є насамперед приріст заражень коронавірусом SARS-CoV-2 протягом попередніх двох тижнів - цей показник не повинен перевищувати 16 випадків на 100 тисяч жителів. При цьому тенденція розвитку ситуації в цей період у порівнянні з попередніми 14 днями має бути "стабільною або знижуватися".

За останній час Україна побила кілька антирекордів за кількістю нових випадків інфікування коронавірусом. Станом на 26 червня, в країні за добу хворих інфекцією додалося понад тисяча людей.

Громадянам країн, які сильно постраждали від коронавирусной інфекції, поки не дозволяється в'їзд в Євросоюз. Це стосується, зокрема, Росії чи США - там за останні два тижні реєструвалося 60-120 нових випадків інфікування на 100 тисяч жителів. В таких країнах, як Бразилія чи Саудівська Аравія, цей показник навіть перевищував 120 нових випадків зараження.

Як повідомляли Українські Новини, Естонія продовжила заборону на авіасполучення з Україною.

Крім того, Польща продовжила заборону на авіаперельоти з України до 30 червня.

Тим часом у МОЗ пригрозили закрити українські курорти.

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