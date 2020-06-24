Евросоюз может заблокировать границы для американцев, россиян и бразильцев, – NYT

Несмотря на то, что страны Евросоюза откроют внешние границы до 1 июля, чтобы возродить экономику, на свою территорию они впустят не всех. Так, ограничение на въезд может продолжиться для граждан США, России и Бразилии. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на черновик документа ЕС.

Согласно документу, възд для жителей США могут заблокировать въезд из-за того, что "Соединенные Штаты не смогли контролировать это зло". На данный момент коронавирусом в Америке болеют более 2,3 миллиона американцев, свыше 120 тысяч человек умерли (от начала эпидемии в Штатах).

О разрешении на въезд с 1 июля также не упоминаются Россия и Бразилия. Формирование списка стран, для которых запрет на путешествия в Евросоюз будет снят, зависит от ситуации в борьбе с COVID-19.

В то же время, жителей Китая, который стал одним из масштабнейших эпицентров пандемии, готовы впускать, а также граждан из других развивающихся стран, таких как Уганда, Куба и Вьетнам.

NYT напоминает, что запрет Брюсселя на въезд американцам является отражением того, как Штаты боролись с распространением вируса. Так, в марте 2020, когда Европу поглотила пандемия, президент США Дональд Трамп запретил гражданам большинства стран Европейского союза посещать в Америку.

На тот момент у около 1100 американцев была обнаружена инфекция и уже были зафиксированы 38 смертей. Границы США для жителей Евросоюза закрыты до сих пор.

По оценкам экспертов, запрет въезда американских путешественников в Европу будет иметь значительные экономические, культурные и геополитические последствия. Но США могут преодолеть запрет, поскольку Брюссель планирует пересматривать документ каждые две недели.

Как сообщали Українські Новини, Китай тестирует 6 потенциальных вакцин от коронавируса, но все безуспешно.

Тем временем, США начали открывать границы, но остановили выдачу рабочих виз до конца года.