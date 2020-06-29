В ЕС определили списки стран, которым разрешат и запретят въезд с 1 июля. Украины нет ни в одном из них, – Euronews

В ЕС определили списки стран, которым разрешат и запретят въезд с 1 июля. Украины нет ни в одном из них, – Eur

Ранее Евросоюз обсуждал список стран, для которых откроют границы с 1 июля. Согласно обновленному списку, Украины нет в перечне государств, которым будет разрешен въезд на территорию ЕС. Однако ее также не внесли в так называемый "красный" список. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

По информации ведомства, в четверг в "зеленый" список входили 54 страны, в том числе и Украина. Однако по обновленным данным, их насчитывают 15:

Черногория Сербия Грузия Канада Алжир Австралия Япония Марокко Новая Зеландия Руанда Южная Корея Таиланд Тунис Уругвай Китай (при условии взаимных шагов)

Отмечается, что в "красный список" стран, для граждан которых въезд останется запрещенным, вошли США, Россия и Бразилия.

В то же время, издание не уточняет, для каких стран, которые не вошли ни в один из списков, рекомендуют сделать порядок въезда, в том числе из Украины. Решение не является обязывающим для стран ЕС, поэтому для граждан Украины потенциально возможны исключения.

Агентство также ставит под вопрос открытие границ с 1 июля, с учетом того, что окончательных договоренностей не достигли вовремя, и для вступления в силу решение должно быть опубликовано.

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