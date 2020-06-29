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  • В ЕС определили списки стран, которым разрешат и запретят въезд с 1 июля. Украины нет ни в одном из них, – Euronews
29 июня 2020, понедельник, 14:59 90 Список
Европа 2020-06-29T15:30:01+03:00
Українські Новини
В ЕС определили списки стран, которым разрешат и запретят въезд с 1 июля. Украины нет ни в одном из них, – Eur

В ЕС определили списки стран, которым разрешат и запретят въезд с 1 июля. Украины нет ни в одном из них, – Euronews

Елизавета Кесельман
Европа, Мир, коронавирус в Европе, Открытие границ в Европе, Границы с Евросоюзом
Границы Евросоюза. Фото: pixabay
Границы Евросоюза. Фото: pixabay

Ранее Евросоюз обсуждал список стран, для которых откроют границы с 1 июля. Согласно обновленному списку, Украины нет в перечне государств, которым будет разрешен въезд на территорию ЕС. Однако ее также не внесли в так называемый "красный" список. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

По информации ведомства, в четверг в "зеленый" список входили 54 страны, в том числе и Украина. Однако по обновленным данным, их насчитывают 15:

  1. Черногория
  2. Сербия
  3. Грузия
  4. Канада
  5. Алжир
  6. Австралия
  7. Япония
  8. Марокко
  9. Новая Зеландия
  10. Руанда
  11. Южная Корея
  12. Таиланд
  13. Тунис
  14. Уругвай
  15. Китай (при условии взаимных шагов)

Отмечается, что в "красный список" стран, для граждан которых въезд останется запрещенным, вошли США, Россия и Бразилия.

В то же время, издание не уточняет, для каких стран, которые не вошли ни в один из списков, рекомендуют сделать порядок въезда, в том числе из Украины. Решение не является обязывающим для стран ЕС, поэтому для граждан Украины потенциально возможны исключения.

Агентство также ставит под вопрос открытие границ с 1 июля, с учетом того, что окончательных договоренностей не достигли вовремя, и для вступления в силу решение должно быть опубликовано.

Как сообщали Українські Новини, прогнозы Всемирной организации здравоохранения подтвердились: в мире, по последним данным, коронавирусом инфицированы 10 млн человек. 

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