Еврокомиссия призвала Европу открыть границы до конца июня

Европейская комиссия призывает страны Евросоюза открыть свои границы до конца июня. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Юлва Йоханссон, передает ВВС.

Еврокомиссар считает, что страны Евросоюза могут "выдохнуть спокойно", поскольку пик эпидемии коронавируса прошел, и динамика ситуации во многих странах быстро улучшается.

"Мы очень близко подошли к ситуации, когда мы должны снять все внутренние пограничные ограничения и пограничные проверки", - сказала Йоханссон, добавив, что "хорошей датой должен стать конец июня".

Еврокомиссар сказала, что она рада видеть, что члены ЕС уже ослабляют пограничный контроль.

ЕС проводит большое различие между внутренними и внешними границами: речь идет не о снятии контроля для путешественников, не входящих в ЕС, прибывающих в блок.

Как сообщали Українські Новини, Польша не планирует в ближайшее время открывать границы с соседними странами.

Кроме того, Швеция откроет границы для работников сельского хозяйства с 8 июня.

Тем временем, Испания объявила об открытии сухопутных границ 22 июня, но через 2 часа передумала.