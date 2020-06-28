Украина побила еще один печальный рекорд эпидемии — 237 госпитализации с COVID-19

27 июня были госпитализированы 237 больных коронавирусной инфекцией — это новый рекорд для Украины. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини. "Были госпитализированы 237 человек", - указано в сообщении. Среди 917 человек, у которых 27 июня была подтверждена коронавирусная инфекция, 61 ребенок и 65 медработников. Всего с начала эпидемии заболели 3 147 детей и 6 580 медработников. Согласно сообщению, с начала эпидемии госпитализация понадобилась 11 480 пациентам. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких за все время эпидемии нуждались 386 больных коронавирусной инфекцией. При этом по состоянию на утро 28 июня в больницах находятся 4 383 пациента, 91 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. На амбулаторном лечении за все время эпидемии оставались 31 502 пациента. Среди выздоровевших 4 009 медработников. Как сообщали Українськi Новини, 27 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 917 до 42 982, количество умерших от заболевания - на 19 человек до 1 129 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 3,3%, количество новых летальных случаев - на 20,8%. По состоянию на 28 июня Киев и 11 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с данными на 27 июня Николаевская область признана не соответствующей критериям, Черновицкая - соответствующей критериям.