подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
28 июня 2020, воскресенье, 12:44 150
Общество 2020-06-28T13:00:01+03:00
Українські Новини
Украина побила еще один печальный рекорд эпидемии — 237 госпитализации с COVID-19

Украина побила еще один печальный рекорд эпидемии — 237 госпитализации с COVID-19

Кира Молчанова
Госпитализация, МОЗ, Коронавирус, Максим Степанов, коронавирус в Украине

27 июня были госпитализированы 237 больных коронавирусной инфекцией — это новый рекорд для Украины.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Были госпитализированы 237 человек", - указано в сообщении.

Среди 917 человек, у которых 27 июня была подтверждена коронавирусная инфекция, 61 ребенок и 65 медработников.

Всего с начала эпидемии заболели 3 147 детей и 6 580 медработников.

Согласно сообщению, с начала эпидемии госпитализация понадобилась 11 480 пациентам.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких за все время эпидемии нуждались 386 больных коронавирусной инфекцией.

При этом по состоянию на утро 28 июня в больницах находятся 4 383 пациента, 91 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На амбулаторном лечении за все время эпидемии оставались 31 502 пациента.

Среди выздоровевших 4 009 медработников.

Как сообщали Українськi Новини, 27 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 917 до 42 982, количество умерших от заболевания - на 19 человек до 1 129 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 3,3%, количество новых летальных случаев - на 20,8%.

По состоянию на 28 июня Киев и 11 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с данными на 27 июня Николаевская область признана не соответствующей критериям, Черновицкая - соответствующей критериям.

Больше новостей о: Госпитализация МОЗ Коронавирус Максим Степанов коронавирус в Украине

Минздрав ответил, нужно ли на пляже носить маску...
Забитый транспорт и пренебрежение средствами защит...
Вчера в Украине госпитализировали 228 человек с ко...
В Украине второй день не уменьшается количество об...
Количество новых случаев COVID-19 в Украине падает 2 дня подряд и 27 июня снизилось до 917
В Киеве количество новых заболевших COVID-19 увеличилось на 69 человек. Это почти в два раза меньше, чем сутки
Новости
Больница. Фото: Pexels
Украина побила еще один печальный рекорд эпидемии — 237 госпитализации с COVID-19 12:44
Море. Фото: Pixabay
Минздрав ответил, нужно ли на пляже носить маску 12:20
В Украине второй день не уменьшается количество областей, которые не соответствуют критериям для смягчения карантина 11:58
На западе страны в воде остается почти сотня населенных пунктов 11:34
В Киеве количество новых заболевших COVID-19 увеличилось на 69 человек. Это почти в два раза меньше, чем сутки назад 11:17
больше новостей
Против гендиректора "Укрпочты" Смелянского открыли дело 15:09 Документ
Турция запретила перевозить ручную кладь более 5 кг, – МАУ 12:47
Киевская область усилила карантин. Какие ограничения вступили в силу 12:31
Петр Порошенко на выставке картин. Фото: пресс-служба ЕС
Порошенко обнес свои картины колючей проволокой и окружил решеткой 17:56
Вячеслав Масонский: Пантелеев и Никитченко используют дом на пр. Бажана,16 для создания собственного ЖЕКА 15:06
больше новостей
Против гендиректора "Укрпочты" Смелянского открыли дело 15:09 Документ
Турция запретила перевозить ручную кладь более 5 кг, – МАУ 12:47
ЕС решил не открывать границы для украинцев с 1 июля 13:19
Петр Порошенко на выставке картин. Фото: пресс-служба ЕС
Порошенко обнес свои картины колючей проволокой и окружил решеткой 17:56
Не встает, ничего не видит и ест с ложечки. Как себя чувствует избитый координатор Партии Шария Никита Роженко 21:39
больше новостей
Сегодня в Украине празднуют День Конституции. Зеленский поздравил украинцев с праздником
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok