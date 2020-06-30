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30 июня 2020, вторник, 22:06 146
Общество 2020-06-30T23:00:02+03:00
Українські Новини
В МОЗ пригрозили закрыть украинские курорты

В МОЗ пригрозили закрыть украинские курорты

Ольга Фандорина
Курорт, Лето, Курортный сезон, украинские курорты
Пляж в Одессе
Пляж в Одессе

В то время, как в Одессе начался пляжный сезон, Кабинет министров Украины может ввести дополнительные ограничения в отношении курортов. В частности, в Одессе.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала 1+1.

При этом он добавил, что в некоторых областях резко возросло количество занятых коек пациентами с COVID-19. На Закарпатье этот показатель составляет 71%, в Волынской области - 56%, до 50% - в Ровенской, Винницкой, Львовской областях и в Киеве.

"И поэтому мы не исключаем, что можем вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус", - заявил Степанов.

Как сообщали Українські Новини, киевляне на киевских пляжах отдыхают преимущественно без масок, но дистанцию не соблюдают.

Одесса начала курортный сезон заполненными пляжами. Лежаки там установлены с соблюдением дистанции.

В Одессе закрыли пляж "Дельфин" из-за затонувшего еще в ноябре 2019 года танкера "Делфи".

В Одессе открылось 8 коммунальных пляжей, остальные не оборудованы для массового отдыха и не обеспечены спасательными постами.

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