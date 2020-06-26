В Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 1,1 тыс. случаев за сутки

25 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 109 до 41 117, количество умерших от заболевания - на 19 человек до 1 086 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 11,6%, количество новых летальных случаев - на 18,8%.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українські Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 26 июня в Украине 41 117 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 086 летальных, 18 299 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 1 109 новых случаев, выздоровел 541 человек, умерли 19 человек.

Таким образом, 25 июня показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 1 109 против 541.

Количество новых случаев заболевания 25 июня составило 2,8% от общего количества заболевших на 24 июня.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 26 июня составило 21 732 человека, что на 2,6% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено во Львовской области (4 836) в Киеве (4 726) и Черновицкой области (4 582).

В Ривненской области зафиксированы 3 364 случая коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 2 547, в Киевской - 2 419, в Ивано-Франковской области - 2 217, в Волынской - 2 096, в Харьковской - 1 993, в Тернопольской - 1 857, в Винницкой - 1 788, в Одесской - 1 529, в Житомирской - 1 366, в Днепропетровской - 1 081 случаев.

724 случая выявлено в Хмельницкой области, 640 случаев - в Кировоградской области, 627 случаев - в Черкасской области, 561 случай - в Запорожской, 514 случаев - в Черниговской, 412 случаев - в Донецкой, 384 случая - в Николаевской, 304 случая - в Полтавской области, 284 случая - в Сумской, 190 случаев - в Херсонской и 76 случаев - в Луганской области.

Как сообщали Українські Новини, обязательную самоизоляцию для иностранцев отменили при условии отрицательного теста на коронавирус.

Также за прошедшие сутки в двух областях Украины не обнаружили коронавирус.