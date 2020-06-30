Эстония продлила запрет на авиасообщение с Украиной

Правительство Эстонской Республики продлило запрет на авиасообщение с Украиной. Запрет будет действовать до 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и инфраструктуры Эстонии.

На данный момент запрещены прямые рейсы из Эстонии в Швецию, Португалию, Беларусь, Украину и Российскую Федерацию.

При этом отмечается, что возобновление авиасообщения зависит от уровня заболеваемости COVID-19. Так, показатель заболеваемости должен составлять 25 или меньше случаев на 100 тысяч населения за последний две недели.

Запрет действует с 18 мая.

Как сообщали Українські Новини, страны Балтии открыли внутренние границы для своих граждан.

Ранее сообщалось, что страны Балтии закрыли границы из-за пандемии 16 и 17 марта. В эти же дни Евросоюз объявил об ограничении въезда в Шенгенскую зону.

Кроме того, за сутки коронавирусом по всему миру заболели 94 тысячи человек.

Однако Украину внесли в список стран, которым хотят разрешить въезд в ЕС.

Евросоюз может заблокрировать границы для американцев, бразильцев и россиян.