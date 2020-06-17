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17 июня 2020, среда, 19:37 77
Транспорт 2020-06-17T20:34:50+03:00
Українські Новини
Польша продлила запрет на авиаперелеты из Украины до 30 июня

Польша продлила запрет на авиаперелеты из Украины до 30 июня

Елена Новикова
Авиаперелет, Польша, Авиасообщение, Авиаперевозки, Закрытие авиасообщения, Запрет на авиаперевозку пассажиров
Самолет. Фото: Pixabay
Самолет. Фото: Pixabay

Совет министров Польши принял решение о продлении до 30 июня запрета на авиаперевозку пассажиров из большинства стран из-за риска распространения коронавируса, к которым отнесена также Украина, в то время, как пять стран готовы возобновить авиасообщение с Украиной.

Соответствующее распоряжение опубликовано в официальной газете Совета министров Польши от 16 июня, передают Українськi Новини.

Согласно ему, остается в силе запрет на авиаперевозки пассажиров из всех стран, кроме стран Европейского соглашения о свободной торговле (ЕАСТ - Швейцария, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн) и почти всех стран - членов ЕС.

Также правительство Польши дополнительно подчеркнуло запрет на обслуживание пассажиров из Великобритании, Швеции и Португалии.

Распоряжение вступило в силу 17 июня и действительно до 30 июня.

Как сообщали Українськi Новини, 17 июня авиакомпания Wizz Air (Венгрия) отменила рейсы из Киева в Варшаву и Краков.

Ранее сообщалось о том, что 15 июня Украина возобновила международные пассажирские авиаперевозки.

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