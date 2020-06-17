Польша продлила запрет на авиаперелеты из Украины до 30 июня

Совет министров Польши принял решение о продлении до 30 июня запрета на авиаперевозку пассажиров из большинства стран из-за риска распространения коронавируса, к которым отнесена также Украина, в то время, как пять стран готовы возобновить авиасообщение с Украиной.

Соответствующее распоряжение опубликовано в официальной газете Совета министров Польши от 16 июня, передают Українськi Новини.

Согласно ему, остается в силе запрет на авиаперевозки пассажиров из всех стран, кроме стран Европейского соглашения о свободной торговле (ЕАСТ - Швейцария, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн) и почти всех стран - членов ЕС.

Также правительство Польши дополнительно подчеркнуло запрет на обслуживание пассажиров из Великобритании, Швеции и Португалии.

Распоряжение вступило в силу 17 июня и действительно до 30 июня.

Как сообщали Українськi Новини, 17 июня авиакомпания Wizz Air (Венгрия) отменила рейсы из Киева в Варшаву и Краков.

Ранее сообщалось о том, что 15 июня Украина возобновила международные пассажирские авиаперевозки.