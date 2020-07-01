Стамбул, Париж и Барселона. Куда смогут полететь украинцы этим летом

Помимо Турции, которая с 1 июля готова принять украинцев без самоизоляции и тестирования на коронавирус, летом можно будет полететь в Афины, Лондон, Париж и Амстердам. Об этом говорится в сообщении авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Так, сообщается, что в июле можно полететь в Стамбул, Тель-Авива, Афины, Ларнаки, Лондон, Амстердам, Париж, Дубай, Торонто.



В августе можно отправиться в Стамбул, Тель-Авив, Тбилиси, Афины, Ларнаки, Лондон, Амстердам, Париж, Ниццу, Рим, Милан, Берлин, Франкфурт, Мюнхен, Вену, Прагу, Барселону, Мадрид, Ереван, Кишинев, Дубай, Торонто.



Кроме того, чешская авиакомпания Czech Airlines возобновила рейсы из Праги в "Борисполь". Полеты будут выполняться ежедневно. Время вылета одинаково для всех дней недели.



21 июня Ryanair возобновила полеты в Украину. В Киев прибыл самолет из Мадрида. В компании сообщили, что возобновляют с 1 июля тысячи рейсов.



26 июня из Киева в Албанию вылетел первый чартер с туристами.



Грузия продлила ограничения на международные перелеты до 31 июля 2020 года.



Пассажиров призвали не покупать билеты в или из Грузии, учитывая нестабильную ситуацию с коронавирусом. Гражданам посоветовали ждать подтвержденные даты возобновления перелетов.

Как сообщали Українські Новини, МИД запустил интерактивную карту для планирования путешествий за границу.



Кроме того, в ЕС определили списки стран, которым разрешат и запретят въезд с 1 июля.

Тем временем МОЗ поделил страны с коронавирусом на 2 категории. Что означает "зеленая" и "красная" зоны.







