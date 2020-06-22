Ryanair возобновил полеты в Украину. В Киев прибыл самолёт из Мадрида

Ирландский лоукостер Ryanair возобновил рейсы в Украину после длительной паузы из-за коронавируса. 21 июня в аэропорт "Борисполь" прибыл первый рейс из Мадрида. Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании в Telegram.

"Впервые после ослабление карантина, в аэропорт "Борисполь" прилетел самолет из Мадрида. Вечером в Киев запланирован еще один рейс Ryanair из Барселоны", — сказано в сообщении.

Скриншот: t.me/s/ryanairnews

В лоукостере также отметили, что Мадрид, Барселона и Берлин — это пока единственные рейсы в Киев, которые есть в расписании лоукоста Ryanair на июнь.

С 1 июля авиакомпания возобновит более 20 машрутов из Украины.

Как сообщали Українські Новини, Италия продлила разрешение для Ryanair на полеты в Украину до конца осени.

Кроме того, в Ryanair назвали сроки возвращения денег за отмененные рейсы, а также запретили очереди в туалеты во время полета.

Тем временем, Wizz Air возобновила полеты в 6 стран из Киева, в то время, как МАУ закрыла продажу билетов до 1 августа и рассказала, сколько рейсов будет выполнено до 1 июля.