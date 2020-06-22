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22 июня 2020, понедельник, 09:50 976
Транспорт 2020-06-22T10:15:01+03:00
Українські Новини
Ryanair возобновил полеты в Украину. В Киев прибыл самолёт из Мадрида

Ryanair возобновил полеты в Украину. В Киев прибыл самолёт из Мадрида

Елизавета Кесельман
Ryanair, Авиасообщение, Лоукостер, Возобновление полетов, открытие границ
Ryanair. Фото: ryanair.com
Ryanair. Фото: ryanair.com

Ирландский лоукостер Ryanair возобновил рейсы в Украину после длительной паузы из-за коронавируса. 21 июня в аэропорт "Борисполь" прибыл первый рейс из Мадрида. Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании в Telegram. 

"Впервые после ослабление карантина, в аэропорт "Борисполь" прилетел самолет из Мадрида. Вечером в Киев запланирован еще один рейс Ryanair из Барселоны", — сказано в сообщении.

Скриншот: t.me/s/ryanairnewsСкриншот: t.me/s/ryanairnews

В лоукостере также отметили, что Мадрид, Барселона и Берлин — это пока единственные рейсы в Киев, которые есть в расписании лоукоста Ryanair на июнь.

С 1 июля авиакомпания возобновит более 20 машрутов из Украины. 

Как сообщали Українські Новини, Италия продлила разрешение для Ryanair на полеты в Украину до конца осени.

Кроме того, в Ryanair назвали сроки возвращения денег за отмененные рейсы, а также запретили очереди в туалеты во время полета.

Тем временем, Wizz Air возобновила полеты в 6 стран из Киева, в то время, как МАУ закрыла продажу билетов до 1 августа и рассказала, сколько рейсов будет выполнено до 1 июля. 

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