МОЗ поделил страны с коронавирусом на 2 категории. Что означает "зеленая" и "красная" зоны

Министерство здравоохранения предложило разделить страны по эпидемиологической ситуации на "красную" и "зеленую" зоны. Иностранцы, которые прибыли в Украину с "красной зоны", должны пойти на самоизоляцию или обсервацию, передают Українські Новини.

Что означают "зеленая" и "красная" зоны

"Красная зона" – это те страны, в которых эпидемиологическая ситуация хуже, чем в Украине. "Зеленая зона" – те страны, в которых ситуация такая же или лучше.

Пассажиры, которые прибыли из "красной зоны" в Украину, должны пройти 14-дневную самоизоляцию или обсервацию, пассажиры из "зеленой зоны" не будут нуждаться в самоизоляции.

Определение "красной" зоны зависит от показателя количества активных заболеваний на 100 тыс. населения, который установили в соотношении 40 на 100 тыс.

Страны "красной" зоны

В "красную зону" попали страны, где заболеваемость коронавирусной инфекцией превышает 40 активных больных на 100 тыс. населения.

К странам этой зоны отнесены 50 стран, в том числе Катар, Швеция, Великобритания, США, Бельгия, Беларусь, Нидерланды, Россия, Испания, Молдова, Португалия, Франция, Канада, Италия.

Страны "зеленой" зоны

К странам "зеленой зоны" отнесены Польша, Израиль, Иран, Египет, Турция, Чехия, Болгария, Эстония, Греция, Латвия, Литва, Индия, Венгрия, Дания, Германия.

Также в "зеленую зону" входят Австрия, Норвегия, Грузия, Шри Ланка, Иордания, Словения, Тунис, Хорватия, Китай, Черногория, Ватикан.

Ранее Українські Новини сообщали, с 15 июня международный аэропорт "Борисполь" намерен обслужить 13 международных рейсов из Киева в страны Европы и Азии.

В Министерстве иностранных дел сообщают, что многие страны после открытия границ для путешественников требуют, чтобы туристи проходили 14-дневный карантин.