Из Киева в Албанию сегодня вылетел первый чартер с туристами

Из Украины в Албанию сегодня вылетел первый чартерный рейс после возобновления авиасообщения с другими странами мира, в то время, как с начала возобновления полетов 250 пассажиров не смогли улететь из Украины. Об этом говорится в сообщении киевского аэропорта в Facebook. "Албания - первая страна, которая принимает туристов из Украины. Сегодня, 26 июня, из аэропорта "Киев" вылетел первый чартерный рейс после возобновления авиасообщения с другими странами мира", - говорится в сообщении. Аэропорт "Киев". Фото: Facebook\/Kyiv Sikorsky Airport Как сообщали Українські Новини, Международный аэропорт "Киев" объясняет большое количество отмененных рейсов 17 июня заранее внесенным в систему весенне-летним расписанием авиакомпаний.Кроме того, чешская авиакомпания Czech Airlines возобновила рейсы из Праги в "Борисполь". Согласно обновленному графику, полеты будут выполняться ежедневно. Время вылета одинаково для всех дней недели.Тем временем МИД запустил интерактивную карту для планирования путешествий за границу.