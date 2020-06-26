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26 июня 2020, пятница, 21:36 895
Общество 2020-06-26T22:30:09+03:00
Українські Новини
Из Киева в Албанию сегодня вылетел первый чартер с туристами

Из Киева в Албанию сегодня вылетел первый чартер с туристами

Валерия Драгомирова
Карантин, Албания, Коронавирус, Аэропорт Киев
Аэропорт
Аэропорт "Киев". Фото: Facebook/Kyiv Sikorsky Airport

Из Украины в Албанию сегодня вылетел первый чартерный рейс после возобновления авиасообщения с другими странами мира, в то время, как с начала возобновления полетов 250 пассажиров не смогли улететь из Украины. 

Об этом говорится в сообщении киевского аэропорта в Facebook. 

"Албания - первая страна, которая принимает туристов из Украины. Сегодня, 26 июня, из аэропорта "Киев" вылетел первый чартерный рейс после возобновления авиасообщения с другими странами мира", - говорится в сообщении.

Аэропорт Аэропорт "Киев". Фото: Facebook/Kyiv Sikorsky Airport


Как сообщали Українські Новини, Международный аэропорт "Киев" объясняет большое количество отмененных рейсов 17 июня заранее внесенным в систему весенне-летним расписанием авиакомпаний.

Кроме того, чешская авиакомпания Czech Airlines возобновила рейсы из Праги в "Борисполь". Согласно обновленному графику, полеты будут выполняться ежедневно. Время вылета одинаково для всех дней недели.

Тем временем МИД запустил интерактивную карту для планирования путешествий за границу. 

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