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23 июня 2020, вторник, 15:57 176
Общество 2020-06-23T17:15:02+03:00
Українські Новини
Чешская авиакомпания возобновила рейсы из Праги в "Борисполь"

Чешская авиакомпания возобновила рейсы из Праги в "Борисполь"

Валерия Драгомирова
Чехия, Борисполь, Прага, Czech Airlines
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

Чешская авиакомпания Czech Airlines 22 июня возобновила регулярные рейсы из Праги в аэропорт "Борисполь", в то время, как Turkish Airlines намерена возобновить авиарейсы из Стамбула в Киев, Львов и Одессу с 1 июля. 

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Avianews.

Согласно обновленному графику, полеты будут выполняться ежедневно. Время вылета одинаково для всех дней недели.

Рейс будет вылетать из Праги в 11:35 и приземляться в Киеве в 14:35. Обратный перелет из аэропорта "Борисполь" будет выполняться в 15:25 с посадкой в ​​столице Чехии в 16:35. Время в пути составит около двух часов.

Czech Airlines стала шестой иностранной авиакомпанией, которая возобновила регулярные рейсы из аэропорта "Борисполь".

Пассажирам перед покупкой авиабилетов следует учитывать ограничения на въезд в страну назначения и невозможности транзита через некоторые аэропорты.


Как сообщали Українські Новини, аэропорт "Харьков" возобновил международные рейсы

Кроме того, МИД запустил интерактивную карту для планирования путешествий за границу. 

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