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01 липня 2020, середа, 05:15 9
Суспільство 2020-07-01T08:45:03+03:00
Українські Новини
Стамбул, Париж і Барселона. Куди зможуть полетіти українці цього літа

Стамбул, Париж і Барселона. Куди зможуть полетіти українці цього літа

Валерия Драгомирова
Туризм, Відпустка, авіарейси, відпустка за кордоном, Відпустка 2020
Літак. Фото: pic2.me
Літак. Фото: pic2.me

Влітку 2020 можна буде полетіти в Амстердам, Афіни, Париж і Лондон, а також в Стамбул, оскільки Туреччина з 1 липня готова приймати українців без самоізоляції і тестування на коронавірус. Про це йдеться в повідомленні авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Так, повідомляється, що в липні можна полетіти в Стамбул, Тель-Авів, Афіни, Ларнаки, Лондон, Амстердам, Париж, Дубай, Торонто.

У серпні можна відправитися в Стамбул, Тель-Авів, Тбілісі, Афін, Ларнаки, Лондон, Амстердам, Париж, Ніццу, Рим, Мілан, Берлін, Франкфурт, Мюнхен, Відень, Прагу, Барселону, Мадрид, Єреван, Кишинів, Дубай, Торонто.

Крім того, чеська авіакомпанія Czech Airlines відновила рейси з Праги в "Бориспіль". Польоти будуть виконуватися щодня. Час вильоту однаково для всіх днів тижня.

Також 21 червня Ryanair відновила польоти в Україну. Тоді у Київ прибув літак з Мадрида. Раніше у компанії повідомили, що відновлюють з 1 липня тисячі рейсів.

Так, 26 червня з Києва в Албанію вилетів перший чартер з туристами.

Водночас Грузія продовжила обмеження на міжнародні перельоти до 31 липня 2020 року. Пасажирів закликали не купувати квитки в Грузію, враховуючи нестабільну ситуацію з коронавірусом. Громадянам порадили чекати підтверджені дати поновлення перельотів.

Як повідомляли Українські Новини, МЗС запустив інтерактивну карту для планування подорожей за кордон. Крім того, в ЄС визначили списки країн, яким дозволять і заборонять в'їзд з 1 липня.

Тим часом МОЗ поділив країни з коронавірусом на 2 категорії. Що означає "зелений" та "червоний" зони.

 

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