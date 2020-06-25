Грузия останется закрытой на въезд и выезд еще месяц

В то время, как страны Евросоюза спорят о том, каким странам с 1 июля разрешат въезжать на свою территорию, Грузия продлила ограничения на международные перелеты до 31 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Агентства гражданской авиации, передает издание Бабель.

Пассажиров призвали не покупать билеты в или из Грузии, учитывая нестабильную ситуацию с коронавирусом. Гражданам посоветовали ждать подтвержденные даты возобновления перелетов.

Как отмечается, решение о восстановлении регулярного воздушного движения будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации в Грузии.

Грузия из-за пандемии коронавируса с 21 марта полностью прекратила воздушное сообщение во всех направлениях, однако в планах властей было с 1 июля открыть свои границы для иностранных туристов.

Как сообщали Українські Новини, ранее Грузия заявляла, что откроет границы с 1 июля.

Также Украина и Грузия готовились синхронно возобновить авиасообщение.

Кроме того, с 8 июня в Грузии начали вводить второй этап ослабления карантина.