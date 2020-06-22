МИД запустил интерактивную карту для планирования путешествий за границу

После того, как Евросоюз запустил сайт об открытии границ и туризма Министерство иностранных дел (МИД) запустило интерактивную карту для планирования путешествий за границу в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, передают Українські Новини.

"Мы решили запустить интерактивную карту для планирования путешествий за границу во время пандемии COVID-19", - сказал он.

Карта доступна на сайте tripadvisor.mfa.gov.ua.

В ней можно посмотреть, в какие страны мира на данный момент разрешен въезд, а через какие разрешается транзит.

"На первой карте зеленые страны - куда въезд разрешен всем гражданам Украины, желтые - с видом на жительство, оранжевые - въезд запрещен. На второй зеленым обозначены страны, через которые транзитный проезд разрешен без ограничений, желтым - транзит возможен при некоторых условиях, бордовый - транзит запрещен", - пояснил Кулеба.

По его словам, посольства Украины за границей будут регулярно обновлять информацию на карте.

"Карта сейчас запущена в тестовом режиме. Предвижу, что сейчас много людей бросятся ее смотреть, искать интересную информацию. Поэтому если будут какие-то провисания, отнеситесь к этому с пониманием", - сказал министр.

Он заверил, что карта будет действовать и обновляться до тех пор, пока в мире будут оставаться ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Кулеба также призвал украинцев случае планирования поездки за границу зарегистрироваться в системе "Друг" на случай непредвиденных обстоятельств.

Как сообщали Українські Новини, с июля Турция начнет принимать украинских туристов без самоизоляции и тестирования на коронавирус.

Еще пять стран готовы возобновить авиасообщение с Украиной для приема туристов.

Европейский Союз с 15 июня только начал открывать внутренние границы, а вот внешние, в том числе для Украины, ЕС может открыть границы с июля, но при ряде условий.