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18 июня 2020, четверг, 22:49 159
Внешняя политика 2020-06-18T23:15:07+03:00
Українські Новини
Без самоизоляции и тестирования: Турция с 1 июля готова принимать украинцев

Без самоизоляции и тестирования: Турция с 1 июля готова принимать украинцев

Надежда Комендантова
Турция, Туризм, Туристы, Владислав Криклий, Отдых в Турции
Анталья. Фото: pixabay.com
Анталья. Фото: pixabay.com

Турция готова принимать украинских туристов с 1 июля без прохождения самоизоляции и тестирования с соблюдением норм безопасности авиаперевозчиками, несмотря на введение "масочного режима" во всех общественных местах страны. 

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в Министерстве инфраструктуры Украины по итогам встречи министра Владислава Криклия с послом Турецкой Республики в Украине Ягмуром Ахметом Гюльдере.

Министр сообщил, что ряд авиакомпаний, в частности, Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Windrose, уже заявили о своей готовности осуществлять регулярные пассажирские рейсы из Украины в Турцию с начала июля.

Как сообщали Українські Новини, 5 стран готовы возобновить авиасообщение с Украиной. 15 июня Украина возобновила международные пассажирские авиаперевозки.

Тем временем, в Турции уже открыли границы для иностранцев, и сообщалось, что  с 15 июня Турция принимает украинцев без ограничений на границе. 

 

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