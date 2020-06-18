Без самоизоляции и тестирования: Турция с 1 июля готова принимать украинцев

Турция готова принимать украинских туристов с 1 июля без прохождения самоизоляции и тестирования с соблюдением норм безопасности авиаперевозчиками, несмотря на введение "масочного режима" во всех общественных местах страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в Министерстве инфраструктуры Украины по итогам встречи министра Владислава Криклия с послом Турецкой Республики в Украине Ягмуром Ахметом Гюльдере.

Министр сообщил, что ряд авиакомпаний, в частности, Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Windrose, уже заявили о своей готовности осуществлять регулярные пассажирские рейсы из Украины в Турцию с начала июля.

Как сообщали Українські Новини, 5 стран готовы возобновить авиасообщение с Украиной. 15 июня Украина возобновила международные пассажирские авиаперевозки.

Тем временем, в Турции уже открыли границы для иностранцев, и сообщалось, что с 15 июня Турция принимает украинцев без ограничений на границе.