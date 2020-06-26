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26 июня 2020, пятница, 08:29 110
Мир 2020-06-26T08:30:01+03:00
Українські Новини
Израиль продлил запрет на въезд до 2 августа

Израиль продлил запрет на въезд до 2 августа

Елизавета Кесельман
Израиль, Запрет на въезд, Коронавирус в Израиле, Закрытие границ
Израиль. Фото: pixabay
Израиль. Фото: pixabay

Власти Израиля приняли решение продлить запрет на въезд из страны для иностранцев до 1 августа в то время, как израильские авиакомпании отмненили все рейсы из Киева. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Согласно распоряжению, запрет коснется людей, которые не являются гражданами или резидентами Израиля.

Запрет был объявлен в марте, чтобы остановить распространения COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, тем временем Грузия продлила закрытие границ на въезд и выезд до 31 июля. 

Кроме того, в Евросоюзе спорят о списке стран, для которых откроют границы с 1 июля. Украины среди них нет.

Однако несмотря на это, украинцам разрешили въезд в Черногорию, но при одном условии. 

Также с 26 июня Северная Македония откроет границы и возобновит авиасообщение без самоизоляции.

Тем временем, в Египте для туристов отменили до 31 октября визовый сбор, а также ослабили карантин еще больше, а в США до конца года остановили выдачу рабочих виз.

Помимо этого, МИД запустил интерактивную карту для планирования путешествий за границу. 

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