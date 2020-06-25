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  • В Евросоюзе спорят о списке стран, для которых откроют границы с 1 июля. Украины среди них нет, – СМИ
25 июня 2020, четверг, 13:17 254
Европа 2020-06-25T13:30:02+03:00
Українські Новини
В Евросоюзе спорят о списке стран, для которых откроют границы с 1 июля. Украины среди них нет, – СМИ

В Евросоюзе спорят о списке стран, для которых откроют границы с 1 июля. Украины среди них нет, – СМИ

Елизавета Кесельман
Евросоюз, ЕС, Европа, открытие границ
Граница с Евросоюзом. Фото: etias.com
Граница с Евросоюзом. Фото: etias.com

После того, как иностранные СМИ обнародовали информацию о том, что Евросоюз может заблокировать границы для бразильцев, россиян и американцев, появилась информация о том, что послы стран-членов ЕС все еще не определили окончательный список стран, которые смогут въезжать на территорию Евросоюза с 1 июля. Об этом сообщает Радио Свобода. 

Согласно информации ведомства, представители стран ЕС пришли лишь к тому, что окончательный список будет состоять из примерно 20 стран мира. Из европейских стран, не входящих в состав ЕС, право на въезд могут получить три балканские (Босния, Черногория и Сербия) и три карликовые (Андорра, Монако и Ватикан) государства.

Изначально в списке также фигурировала Грузия (население почти 4 миллиона человек), но пока ее там нет. Отмечается, что в ЕС сомневаются в медицинской системе государства, которое будет способно справиться с контролем заболеваемости коронавирусной инфекцией, хотя фактически сейчас эпидемия в Грузии находится под контролем.

Продолжение согласования состоится в пятницу 26 июня.

Украины в списке стран, для граждан которых Евросоюз откроет границы с 1 июля, не было с самого начала. Как сообщалось, с последним увеличением количества новых заражений коронавирусом Украина вышла за пределы, которые может установить Еврокомиссия для государств, жителей которых будут пускать как туристов в Шенгенскую зону.

Как сообщали Українські Новини, Всемирная организация здравоохранения заявила, что на следующей неделе количество больных коронавирусом может перевалить за 10 млн. 

Тем временем, в Украине третий день подряд увеличивается количество новых случаев заражения коронавирусом. 

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