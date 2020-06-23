С 26 июня Северная Македония откроет границы и возобновит авиасообщение без самоизоляции

Власти Северной Македонии после того, как в стране начали фиксировать новые вспышки коронавируса, заявили о решении с 26 июня открыть границы, а с 1 июля возобновить работу аэропортов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Северной Македонии.

Как отмечает ведомство, прибывшим в страну не будет надобности в предъявлении справки об отсутствии коронавируса, а также находиться на самоизоляции или обязательном карантине.

Также отмечается, что с 1 июля будут открыты международный аэропорт в Скопье и аэропорт в Охриде.

Как сообщали Українські Новини, с 4 июля к следующему этапу послабления карантина перейдет Великобритания.

Тем временем, в Лиссабоне ужесточили карантин из-за новых вспышек коронавируса.

Кроме того, в Египте для туристов отменили до 31 октября визовый сбор, а также ослабили карантин еще больше.

Также в США до конца года остановили выдачу рабочих виз, а со вчерашнего дня Польша возобновила международное железнодорожное сообщение.

Помимо этого, МИД запустил интерактивную карту для планирования путешествий за границу.