США остановили выдачу рабочих виз до конца года

До конца 2020 года власти Соединенных Штатов приняли решение остановить выдачу рабочих виз. Решение вступит в силу с 24 июня. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп, передает пресс-служба Белого дома.

Как отмечается, указ не затрагивает тех, кто уже находится на территории Соединенных Штатов.

В частности, указ распространяется на визы H-1B (для квалифицированных рабочих, в том числе в технологической отрасли и науке), H-2B (для сезонных рабочих, например, для сотрудников гостиниц или строительных компаний), H-4 (для супругов владельцев виз H-1B), L-1 (для руководителей, работающих в крупных корпорациях) и некоторые визы J-1 (для научных сотрудников, преподавателей и участников культурных программам и рабочих программ по обмену).

Как сообщали Українські Новини, несмотря на остановку выдачи виз, США открыли свои границы для украинцев при определенных правилах.

Тем временем, в Нью-Йорке хотят снести памятник Теодору Рузвельту, однако Дональд Трамп выступает против этого.