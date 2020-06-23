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23 июня 2020, вторник, 15:57 263
Америка 2020-06-23T17:15:02+03:00
Українські Новини
США остановили выдачу рабочих виз до конца года

США остановили выдачу рабочих виз до конца года

Елизавета Кесельман
США, Виза, Рабочая виза, Выдача рабочих виз
Виза США. Фото: power.pereless.com
Виза США. Фото: power.pereless.com

До конца 2020 года власти Соединенных Штатов приняли решение остановить выдачу рабочих виз. Решение вступит в силу с 24 июня. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп, передает пресс-служба Белого дома. 

Как отмечается, указ не затрагивает тех, кто уже находится на территории Соединенных Штатов.

В частности, указ распространяется на визы H-1B (для квалифицированных рабочих, в том числе в технологической отрасли и науке), H-2B (для сезонных рабочих, например, для сотрудников гостиниц или строительных компаний), H-4 (для супругов владельцев виз H-1B), L-1 (для руководителей, работающих в крупных корпорациях) и некоторые визы J-1 (для научных сотрудников, преподавателей и участников культурных программам и рабочих программ по обмену).

Как сообщали Українські Новини, несмотря на остановку выдачи виз, США открыли свои границы для украинцев при определенных правилах. 

Тем временем, в Нью-Йорке хотят снести памятник Теодору Рузвельту, однако Дональд Трамп выступает против этого. 

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