В Египте ослабляют карантин и отменяют визовый сбор

Египетские власти перед тем, как возобновить авиасообщение, снимут болшую часть карантинных ограничений, а также отменят визовый сбор для туристов. Об этом передает Reuters.

Как отмечается, с 27 июня в Египте заработают рестораны и кафе, но они будут работать при 25% заполненности. С таким же условием власти разрешили открыть театры и кинотеатры.

Религиозные заведения, мечети и храмы будут открыты для ежедневных молитв.

В то же время закрытыми остаются пляжи и парки, а общественный транспорт будет работать с перерывом с полуночи до 4:00.

При этом отмечается, что ослабление карантина может быть отменено, в случае не соблюдения мер предосторожности.

Также власти приняли решение до 31 октября не взимать плату за визы. Так, туристы смогут сэкономить 25 долларов.

Как сообщали Українські Новини, с 5 июня Украина запустила внутренние авиаперелеты.

Кроме того, Польша возобновила международное железнодорожное сообщение, а в США остановили выдачу рабочих виз до конца 2020 года.

Также МИД запустил интерактивную карту для планирования путешествий за границу.