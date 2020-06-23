В Египте ослабляют карантин и отменяют визовый сбор

Египетские власти перед тем, как возобновить авиасообщение, снимут болшую часть карантинных ограничений, а также отменят визовый сбор для туристов. Об этом передает Reuters. Как отмечается, с 27 июня в Египте заработают рестораны и кафе, но они будут работать при 25% заполненности. С таким же условием власти разрешили открыть театры и кинотеатры. Религиозные заведения, мечети и храмы будут открыты для ежедневных молитв. В то же время закрытыми остаются пляжи и парки, а общественный транспорт будет работать с перерывом с полуночи до 4:00. При этом отмечается, что ослабление карантина может быть отменено, в случае не соблюдения мер предосторожности. Также власти приняли решение до 31 октября не взимать плату за визы. Так, туристы смогут сэкономить 25 долларов. Как сообщали Українські Новини, с 5 июня Украина запустила внутренние авиаперелеты. Кроме того, Польша возобновила международное железнодорожное сообщение, а в США остановили выдачу рабочих виз до конца 2020 года. Также МИД запустил интерактивную карту для планирования путешествий за границу.