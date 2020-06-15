Израильская авиакомпания отменила рейсы из Киева

Пока Австрия продляет запрет на авиасообщение с Украиной, авиакомпания Israir (Израиль) отменила рейсы "Киев - Тель-Авив - Киев" 15 июня.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло международного аэропорта "Борисполь" (Киевская область), передают Українськi Новини.

Согласно им, Israir планировала вылет из Киева в Тель-Авив в 16:10 и прилет в Киев в 15:10.

Пресс-служба аэропорта отметила, что запланированные рейсы были чартерными.

Аэропорт не располагает причинами отмены рейсов.

Как сообщали Українськi Новини, аэропорт "Борисполь" планировал обслужить 13 международных рейсов из Киева в страны Европы и Азии 15 июня.

Кабмин разрешил возобновить внутренние авиаперевозки с 5 июня, международные - с 15 июня.

Тем временем, правительство открыло пункты пропуска в украинских аэропортах и разрешило въезд для иностранцев, хотя и не для всех.

МОЗ намерено установить, что при показателе заболеваемости коронавирусом в более 40 активно болеющих на 100 тыс. населения страна будет отнесена к "красной зоне" по эпидемической ситуации. Гостей из таких стран в Украину не пустят.