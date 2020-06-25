Украинцам разрешили въезд в Черногорию. Какие условия

В то время, как несколько соседних стран открыли границы для украинцев, граждане могут посетить Черногорию при условии отрицательного исследования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Об этом украинский консул в Черногории Михаил Шматов написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Таким образом, начиная с 22 июня, украинские граждане могут въезжать в Черногорию при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19", – написал он.

По его словам, это должен быть именно ПЦР-тест, экспресс-тест не подходит; тест должно быть сделан как минимум за 72 часа до момента пересечения черногорской границы (72 часа с момента забора образцов, а не получения результатов); тест должен быть распечатан (перевод на английский или черногорский желателен, но не обязателен).

Кроме этого, тест должен быть сделан в лаборатории, которая имеет аккредитацию ISO 15189 или ISO/IEC 17025.

Однако, посольство настойчиво советует воздержаться от автомобильных поездок в Черногорию и использовать вместо этого прямые перелеты или косвенные с минимально коротким временем для пересадки.

Хорватия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Румыния формально до сих пор запрещают транзит по своей территории и даже при наличии всех подтверждающих документов, каждая из этих стран может запретить транзитный проезд в Черногорию.

Как сообщали Українськi Новини, до июля украинцы не смогут въехать в Молдову из-за чрезвычайного положения в сфере общественного здоровья.

Границы Евросоюза остаются закрытыми для украинских туристов в связи с высоким количеством заболевания коронавирусом.