Посольства Украины трех стран-соседей не знают, когда туда пустят украинских туристов

Посольства Украины в соседних с ней Польши, Словакии и России не располагают информацией о возможных сроках снятия запрета на въезд украинцев с туристической целью.

Об этом говорится в их ответах на запрос Українських Новин.

"Возможности въезда в Республику Польша граждан Украины в рамках безвизового режима с туристической целью в данное время не предусмотрено. Информация о возможном сроке прекращения противоэпидемиологических мер и ограничений на данный момент отсутствует", - говорится в ответе посольства Польши.

Сейчас в Польшу имеют право въехать отдельные категории граждан Украины: супруги или дети поляков; владельцы "карты поляка"; те, у кого есть право на проживание или трудоустройство в Польше; ученики и студенты польских учебных заведений; водители транспорта для международных перевозок товаров или пассажиров; дипломаты и члены их семей.

В то же время после пересечения польской границы они обязаны соблюдать 14-дневный карантин.

Транзит по территории Польши (без обязательства проходить двухнедельный карантин) разрешен только тем, у кого есть право на проживание в стране-члене Европейского Союза и членам их семей; водителям и членам экипажа международных перевозок; дипломатам.

Возможность поэтапного восстановления регулярных международных пассажирских перевозок авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом, в том числе транзитных, будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в самой Польше, а также в Украине.

"В Словацкой Республике продолжает действовать чрезвычайная ситуация. Въезд граждан Украины в Словакию с туристической целью запрещен. С 15 июня Словакия открыла границы в пределах Шенгенской зоны. Решение о пересмотре ограничительных мер будет приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации и решений на уровне ЕС", - говорится в ответе посольства в Словакии.

На территорию страны могут въехать только те украинцы, у которых есть разрешение на проживание в Словакии.

При этом они должны предъявить при пересечении границы отрицательный тест на коронавирус, выданный не более 4 суток назад, на словацком, чешском, английском или немецком языке.

Также они должны соблюдать изоляцию в домашних условиях и не ранее, чем на 5-й день после приезда сделать повторный лабораторный анализ на COVID-19.

"Въезд иностранцев на территорию РФ с туристической целью временно приостановлен. ременные ограничения на въезд иностранных граждан на территорию РФ введены бессрочно. Официальная информация о снятии этих ограничений на данный момент отсутствует", - говорится в ответе посольства России.

Украинцы, которым разрешается въезд — это те, кто постоянно проживает на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей при наличии у них документа, удостоверяющего прописку.

Среди других категорий граждан, которым разрешен въезд: лица, постоянно проживающие на территории РФ; члены семей граждан РФ; лица, однократно въезжающие в РФ к нуждающимся в уходе больным близким родственникам; лица с частными визами, выданными в связи со смертью близкого родственника, и с обыкновенными частными визами, выданными по решению МИД России; лица, следующие транзитом через воздушные пункты пропуска без выхода за их пределы; экипаж международнго сообщения; дипломаты.

При этом те, кто прибывает на территорию России должны обязательно пройти 14-дневную изоляцию в домашних условиях при наличии возможности, либо в условиях обсерватора.

Как сообщали Українськi Новини, из соседних с Украиной стран Беларусь разрешает въезд украинцев на свою территорию в 5 пунктах пропуска, но обязывает пройти двухнедельную самоизоляцию.

Запрет на въезд украинцев в Молдову действует до июля.

Румыния не планирует пересмотр запрета на въезд украинцев до 17 июля.

Венгрия разрешает въезд исключительно украинцам, которые являются родителями или супругами граждан Венгрии, либо транзитом, в то же время с 15 июня она начала возобновлять оформление рабочих виз для украинцев.