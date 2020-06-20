подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
20 июня 2020, суббота, 15:55 211
Внешняя политика 2020-06-20T16:15:01+03:00
Українські Новини
Румыния не будет пересматривать запрет на въезд украинцев до 17 июля

Румыния не будет пересматривать запрет на въезд украинцев до 17 июля

Елена Новикова
Румыния, Украино-румынские отношения, закрытие границы, Пересечение границы, самоизоляция, Украина-Румыния
Украина-Румыния. Фото: vesti.dp.ua
Украина-Румыния. Фото: vesti.dp.ua

Румынская сторона не планирует до 17 июля пересматривать правила пересечения гражданами границы Украины с Румынией, включая запрет для украинцев на въезд в страну, в том числе с туристической целью, в то время, как Украина разделила страны по эпидемиологической ситуации на "красную" и "зеленую" зоны, а прибывшие из "красной зоны" должны будут проходить самоизоляцию или обсервацию.

Об этом Українським Новинам сообщил посол Украины в Румынии Александр Баньков.

"В Румынии запрещен въезд иностранных граждан, в частности с туристической целью. Применение указанных мер будет длиться в течение 30 дней с 17 июня", - говорится в его ответе на запрос агентства.

Запрет на въезд не касается членов семей граждан Румынии; членов семей граждан Европейского Союза с правом проживания в Румынии; лиц с долгосрочными визами и разрешением на проживание; медиков, перевозчиков товарных грузов и других профессионалов, работающих с разрешительными документами; дипломатов; лиц, требующих международной или консульской защиты.

Указанным категориям граждан до, при или после пересечения границы проходить медицинское обследование или сдавать тесты на коронавирус не надо, однако необходимо пройти двухнедельную самоизоляцию.

"Граждане Украины, которым разрешен въезд в Румынию, после пересечения государственной границы обязаны пройти 14-дневную изоляцию по домашнему адресу или обсервацию. В случае наличия симптомов инфицирования COVID-19 такие лица обязаны пройти бесплатную обсервацию в соответствующих учреждениях. Обсервация оплачивается за счет лица только в случае нарушения карантина", - пояснил посол.

Как сообщали Українські Новини, Румыния ввела дополнительные режимные меры на границе в связи с распространением коронавируса.

Также с 15 июня Венгрия начала возобновлять оформление рабочих виз для украинцев. Пересмотр ограничительных мер Венгрией зависит от эпидемической ситуации и решений на уровне Европейского Союза.

Больше новостей о: Румыния Украино-румынские отношения закрытие границы Пересечение границы самоизоляция Украина-Румыния

Сегодня возобновляет работу пункт пропуска на гран...
"Нефтегаз" нацелен импортировать газ из Румынию...
У Зеленского рассказали, во сколько бюджету обошла...
Венгрия возобновила оформление рабочих виз для укр...
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, уменьшилось
Румыния не будет пересматривать запрет на въезд украинцев до 17 июля
Новости
Украинский конгрессовый комитет Америки осуждает и считает политически мотивированными дела против Порошенко 16:27
Румыния не будет пересматривать запрет на въезд украинцев до 17 июля 15:55
"Евросолидарность" объявит кандидата в мэры Киева в августе, — нардеп Гончаренко 15:30
В Киевской области увеличилось количество новых случаев заражения коронавирусом. Данные по районам 14:58
Необычная туча над Киевом. Фото: Facebook/ДСНС України
Над Киевом заметили облако в форме гриба. В ГСЧС обяснили природу этого явления 14:33
больше новостей
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, уменьшилось 12:26 Список
Украинский McDonald's согласился разговаривать с клиентами на русском 19:00
Пиарщица авиакомпании SkyUp предложила желающим обслуживаться на русском языке уезжать в Россию 19:43
Нагрянут шквалы, град и ливни: спасатели предупредили украинцев о резком ухудшении погоды 11:57
Кадр из кинофильма
Погибла актриса, сыгравшая Джамилю в "Белом солнце пустыни" 06:43 Фото
больше новостей
Пиарщица авиакомпании SkyUp предложила желающим обслуживаться на русском языке уезжать в Россию 19:43
Украинский McDonald's согласился разговаривать с клиентами на русском 19:00
Должникам по коммуналке депутаты хотят запретить выезд за границу 12:01
Десантный корабль США зашел в Черное море для повышения безопасности в регионе 18:31
Кабмин будет усиливать карантин по новой методике: новые требования 23:33
больше новостей
В Киеве после трехдневного роста заболеваемость коронавирусом уменьшилась
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok