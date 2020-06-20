Румыния не будет пересматривать запрет на въезд украинцев до 17 июля

Румынская сторона не планирует до 17 июля пересматривать правила пересечения гражданами границы Украины с Румынией, включая запрет для украинцев на въезд в страну, в том числе с туристической целью, в то время, как Украина разделила страны по эпидемиологической ситуации на "красную" и "зеленую" зоны, а прибывшие из "красной зоны" должны будут проходить самоизоляцию или обсервацию.

Об этом Українським Новинам сообщил посол Украины в Румынии Александр Баньков.

"В Румынии запрещен въезд иностранных граждан, в частности с туристической целью. Применение указанных мер будет длиться в течение 30 дней с 17 июня", - говорится в его ответе на запрос агентства.

Запрет на въезд не касается членов семей граждан Румынии; членов семей граждан Европейского Союза с правом проживания в Румынии; лиц с долгосрочными визами и разрешением на проживание; медиков, перевозчиков товарных грузов и других профессионалов, работающих с разрешительными документами; дипломатов; лиц, требующих международной или консульской защиты.

Указанным категориям граждан до, при или после пересечения границы проходить медицинское обследование или сдавать тесты на коронавирус не надо, однако необходимо пройти двухнедельную самоизоляцию.

"Граждане Украины, которым разрешен въезд в Румынию, после пересечения государственной границы обязаны пройти 14-дневную изоляцию по домашнему адресу или обсервацию. В случае наличия симптомов инфицирования COVID-19 такие лица обязаны пройти бесплатную обсервацию в соответствующих учреждениях. Обсервация оплачивается за счет лица только в случае нарушения карантина", - пояснил посол.

Как сообщали Українські Новини, Румыния ввела дополнительные режимные меры на границе в связи с распространением коронавируса.

Также с 15 июня Венгрия начала возобновлять оформление рабочих виз для украинцев. Пересмотр ограничительных мер Венгрией зависит от эпидемической ситуации и решений на уровне Европейского Союза.