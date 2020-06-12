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12 июня 2020, пятница, 21:04 108
Европа 2020-06-12T21:06:51+03:00
Українські Новини
В ЕС рассказали, на каких условиях откроют границы для украинцев

В ЕС рассказали, на каких условиях откроют границы для украинцев

Елизавета Кесельман
Европа, Еврокомиссия, коронавирус в Европе, открытие границ
Европа. Фото: pixabay
Европа. Фото: pixabay

Европейская комиссия, которая призвала Европу открывать внешние границы с 1 июля, обнародовала критерии и рекомендации, по которым начнут открывать въезд для граждан из третьих стран, в числе которых и Украина. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Еврокомиссии, передает ТСН. 

Отмечается, что одним из основных условий для открытия границ является, так называемый, принцип взаимности. Это означает, что третья страна должна также отменить ограничения, чтобы иметь такие же условия на въезд в Евросоюз. 

"Граждане ЕС и граждане ассоциированных государств Шенгенского соглашения, а также граждане третьих стран, законно проживающих в Европейском Союзе, а также члены их семей должны быть освобождены от ограничения на поездки, независимо от того, возвращаются они домой или нет", - говорится в заявлении.

В ведомстве заявили, что по первому приоритету снимут ограничения со странами, где наблюдается наилучшая эпидемическая ситуация. 

В Еврокомиссии выделили главные критерии для стран:

  • число новых инфицированных на 100 тыс. населения;
  • динамика роста новых случаев;
  • общая реакция страны на COVID-19 с учетом таких аспектов, как тестирование, наблюдение, отслеживание контактов, сдерживания, лечения и отчетность.

ЕС откроет границы только для тех стран, которые будут придерживаться физического дистанцирования, в течение всего путешествия, от места отправления до места назначения, в том числе, во время любого возможного транзита через районы повышенного риска.

Первыми странами, для которых ЕС начнет открывать границы с 1 июля, станут страны Западных Балкан (Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия.

Как сообщали Українські Новини, из всей Европы пик эпидемии коронавируса не прошли только Швеция и Польша. 

Кроме того, Еврокомиссия призвала страны-члены ЕС открыть внутренние границы до конца июня. 

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