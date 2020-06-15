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15 июня 2020, понедельник, 16:21 190
Медицина 2020-06-15T16:30:14+03:00
Українські Новини
Иностранцы с 50 стран должны пойти на самоизоляцию по приезду в Украину

Иностранцы с 50 стран должны пойти на самоизоляцию по приезду в Украину

Ирина Николенко
Минздрав, Коронавирус в мире, самоизоляция, Заболеваемость коронавирусом, международное авиасообщение
Минздрав отнес 50 стран с коронавирусом в
Минздрав отнес 50 стран с коронавирусом в "красную" зону. Фото: pixabay

После того, как Минздрав решил поделить страны на "красную" и "зеленую" зоны, Министерство здравоохранения обнародовало список государств "красной зоны", прибывающие из которых должны обязательно проходить самоизоляцию, и список стран "зеленой зоны". Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

В "красную зону" попали страны, где заболеваемость коронавирусной инфекцией превышает 40 активных больных на 100 тыс. населения.

К странам этой зоны отнесены 50 стран, в том числе Катар, Швеция, Великобритания, США, Бельгия, Беларусь, Нидерланды, Россия, Испания, Молдова, Португалия, Франция, Канада, Италия.

К странам "зеленой зоны" отнесены Польша, Израиль, Иран, Египет, Турция, Чехия, Болгария, Эстония, Греция, Латвия, Литва, Индия, Венгрия, Дания, Германия.

Также в "зеленую зону" входят Австрия, Норвегия, Грузия, Шри Ланка, Иордания, Словения, Тунис, Хорватия, Китай, Черногория, Ватикан.

Как сообщали Українськi Новини, с 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение. Аэропорт "Борисполь" намерен обслужить 13 международных рейсов из Киева в страны Европы и Азии 15 июня.

15 июня международный аэропорт "Борисполь" принял первый международный рейс из Минска после возобновления полетов.

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