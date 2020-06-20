Венгрия возобновила оформление рабочих виз для украинцев

В то время как страны ЕС начали постепенно открывать внутренние границы, Венгрия с 15 июня начала возобновлять оформление украинцам национальных долгосрочных рабочих виз для пребывания в стране более 90 дней.

Об этом Українським Новинам сообщила посол Украины в Венгрии Лобовь Непоп.

"В Венгрии введена чрезвычайная ситуация и ряд ограничительных мер, среди которых действует запрет на въезд в Венгрию иностранцев, в частности граждан Украины", - сообщила она.

Она подчеркнула, что на данный момент право въезда в страну имеют исключительно граждане Украины, которые являются родителями или супругами граждан Венгрии.

В то же время посол добавила, что для иностранцев, в том числе граждан Украины, определена возможность обращаться к заместителю начальника полиции Венгрии для получения разрешения на въезд в страну в условиях ограничительных карантинных мер.

"Также с 15 июня заграничные дипломатические учреждения Венгрии в Украине возобновляют оформление для украинских граждан рабочей визы типа D", - сообщила Непоп.

Регулярное пассажирское сообщение Венгрии с Украиной на данный момент не осуществляется, но въезд на территорию Венгрии указанных граждан возможен легковым автотранспортом или пассажирским микроавтобусом с посадочными местами не более 9 лиц.

Также для граждан Украины разрешен транзитный проезд территорией Венгрии всеми видами автотранспорта со стороны Украины, Австрии и Словении по определенному транзитному маршруту в кратчайший срок с обязательством покинуть страну.

При этом проезд через пункты пропуска разрешается только после прохождения медицинской проверки.

При наличии оснований и разрешения украинцам на въезд в Венгрию в пунктах пропуска проводится обязательное бесплатное медицинское обследование, а в случае обнаружения признаков коронавируса, Венгрия отказывает во въезде на свою территорию.

Посол обращает внимание на то, что те граждане Украины, которые имеют право въезда в Венгрию, также подлежат обязательной самоизоляции в течение 14 дней.

При этом, по ее словам, в отдельных случаях, чтобы избежать карантина, существует возможность получить на это разрешение у венгерской полиции.

Пересмотр указанных ограничительных мер зависит от эпидемической ситуации и решений на уровне Европейского Союза.

Как сообщали Українські Новини, с июля Турция начнет принимать украинских туристов без самоизоляции и тестирования на коронавирус.

Еще пять стран готовы возобновить авиасообщение с Украиной для приема туристов.

Европейский Союз с 15 июня только начал открывать внутренние границы, а вот внешние, в том числе для Украины, ЕС может открыть границы с июля, но при ряде условий.

Евросоюз запустил сайт об открытии границ и туризма. Украинский МИД представит похожий сайт в понедельник.