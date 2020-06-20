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20 июня 2020, суббота, 20:45 191
Общество 2020-06-20T20:46:47+03:00
Українські Новини
Беларусь разрешает въезд украинцам в 5 пунктах пропуска. Какие условия

Беларусь разрешает въезд украинцам в 5 пунктах пропуска. Какие условия

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавирус, Пункты пропуска, Украина-Беларусь
Беларусь-Украина. Фото: rbg.by
Беларусь-Украина. Фото: rbg.by

Беларусь разрешает въезд украинцев на свою территорию в 5 пунктах пропуска, но обязывает пройти двухнедельную самоизоляцию.

Об этом Українським Новинам сообщил заведующий консульского отдела посольства Украины в Беларуси Руслан Семенченко.

"Въезд иностранных граждан, в том числе граждан Украины, в Беларусь и транзитный проезд через ее территорию разрешен во всех пунктах пропуска кроме тех, которые размещены напротив пунктов пропуска, которые временно закрыты в соответствии с решением правительств смежных государств", - говорится в его ответе на запрос агентства.

В частности, въезд граждан Украины в Беларусь и транзитный проезд через ее территорию автотранспортом разрешен на данный момент в 5 пунктах пропуска: "Сеньковка – Веселовка", "Славутич – Комарин", "Новые Яриловичи – Новая Гута", "Выступовичи – Новая Рудня", "Доманово – Мокраны".

В то же время посольство подчеркивает, что на территории Беларуси действуют ограничительные меры для недопущения распространения коронавируса.

"Лица, которые прибыли в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь должны пребывать на самоизоляции в домашних условиях и не подлежат дальнейшему пропуску через государственную границу Республики Беларусь до завершения строка самоизоляции", - сообщил Семенченко.

Он пояснил, что при въезде в Беларусь пограничники выдают специальную анкету, а несоблюдение правил наказывается законом.

В то же время при транзите через Беларусь для возвращения в страну проживания самоизоляцию на ее территории проходить не нужно.

Также эти правила не распространяются на дипломатов; водителей транспорта при выполнении международных грузоперевозок; экипаж воздушного, водного, международного железнодорожного сообщения.

Пересмотр указанных ограничений будет зависеть от эпидемической ситуации в стране.

Как сообщали Українські Новини, Венгрия начала возобновлять оформление рабочих виз для украинцев с 15 июня.

В то же время Румыния не планирует пересмотр запрета на въезд украинцев до 17 июля.

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