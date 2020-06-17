Пять стран готовы возобновить авиасообщение с Украиной. Куда могут полететь украинские туристы

Пока аэропорт "Борисполь" намерен отправить 11 международных рейсов 17 июня, но это будет разовым событием, Центр развития туризма назвал 5 стран, которые готовы возобновить пассажирские авиаперевозки для украинских туристов.

Об этом во время пресс-конференции сообщил директор Центра развития туризма Владимир Царук, передают Українські Новини.

"По (зарубежным) странам ситуация очень неоднородная и мы видим это по странам. Абсолютно точно (можно въезжать) в Албанию. Грузия также ожидает украинцев, но есть некоторые моменты: пока не огласили, как будут принимать украинцев", - сообщил Царук.

Директор одной из туристических компаний Ольга Бейлина, в свою очередь, отметила готовность других туристических стран принять украинских туристов.

"На данном этапе есть официальная информация большого украинского туроператора, что они анонсируют (чартерные) рейсы в такие страны: Греция, Турция, Египет с 1 июля, Тунис с 16 июля", - сообщила Бейлина.

Также Бейлина отметила, что прием украинских туристов на данный момент возможен только на островной части Греции (например, на Родосе или на Крите); материковая Греция пока закрыта для туристов.

Кроме того, отмечается, что туроператоры ведут переговоры о возобновлении пассажирских авиаперевозок в Черногорию.

Перелеты в другие страны Евросоюза пока возможны только при наличии оснований для прилета.

Как сообщали Українські Новини, 15 июня Украина возобновила международные пассажирские авиаперевозки. За этот период были осуществлены перелеты с Киева в Минск, Цюрих, Амстердам, Франфуркт и другие города Европы.

16 июня аэропорт "Киев" приостановил обслуживание международных рейсов.

Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского объясняет большое количество отмененных рейсов 17 июня заранее внесенным в систему весенне-летним расписанием авиакомпаний.