Пять стран готовы возобновить авиасообщение с Украиной. Куда могут полететь украинские туристы

Пока аэропорт "Борисполь" намерен отправить 11 международных рейсов 17 июня, но это будет разовым событием, Центр развития туризма назвал 5 стран, которые готовы возобновить пассажирские авиаперевозки для украинских туристов. Об этом во время пресс-конференции сообщил директор Центра развития туризма Владимир Царук, передают Українські Новини. "По (зарубежным) странам ситуация очень неоднородная и мы видим это по странам. Абсолютно точно (можно въезжать) в Албанию. Грузия также ожидает украинцев, но есть некоторые моменты: пока не огласили, как будут принимать украинцев", - сообщил Царук. Директор одной из туристических компаний Ольга Бейлина, в свою очередь, отметила готовность других туристических стран принять украинских туристов. "На данном этапе есть официальная информация большого украинского туроператора, что они анонсируют (чартерные) рейсы в такие страны: Греция, Турция, Египет с 1 июля, Тунис с 16 июля", - сообщила Бейлина. Также Бейлина отметила, что прием украинских туристов на данный момент возможен только на островной части Греции (например, на Родосе или на Крите); материковая Греция пока закрыта для туристов. Кроме того, отмечается, что туроператоры ведут переговоры о возобновлении пассажирских авиаперевозок в Черногорию. Перелеты в другие страны Евросоюза пока возможны только при наличии оснований для прилета. Как сообщали Українські Новини, 15 июня Украина возобновила международные пассажирские авиаперевозки. За этот период были осуществлены перелеты с Киева в Минск, Цюрих, Амстердам, Франфуркт и другие города Европы. 16 июня аэропорт "Киев" приостановил обслуживание международных рейсов. Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского объясняет большое количество отмененных рейсов 17 июня заранее внесенным в систему весенне-летним расписанием авиакомпаний.