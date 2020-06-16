Елену Зеленскую госпитализировали из-за коронавируса

Первую леди Елену Зеленскую, у которой подтвердили коронавирус, госпитализировали с двусторонней пневмонией средней степени тяжести.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве", - сказано в нем.

У нее был обнаружен коронавирус на прошлой неделе после ПЦР-обследования.

"Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. Дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", - говорится в сообщении.

Супруга президента находится в изоляции, под наблюдением врачей.

Проведенные вчера очередные ПЦР-тесты на COVID-19 президента Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.

Как сообщали Українськi Новини, 12 июня Офис Президента сообщил, что Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19, чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни, находится на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи.

Зеленский перешел на особый режим работы: он ограничивает круг физического общения до охраны и ближайших помощников, переводит совещания в онлайн-режим, исключает личные встречи, рабочие поездки за пределы города и участие в массовых мероприятиях на ближайшие дни.