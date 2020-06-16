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16 июня 2020, вторник, 13:11 26
Судебная власть 2020-06-16T13:11:56+03:00
Українські Новини
Зеленскому за нарушение карантина грозит штраф почти 200 тыс. гривен

Зеленскому за нарушение карантина грозит штраф почти 200 тыс. гривен

Анна Рудык
Карантин, Владимир Зеленский, карантин в Украине, Нарушение карантина
Владимир Зеленский пьет кофе в ресторане Хмельницкого во время карантина. Фото: facebook ОПУ
Владимир Зеленский пьет кофе в ресторане Хмельницкого во время карантина. Фото: facebook ОПУ

Хмельницкий городской районный суд 19 июня рассмотрит административный протокол в отношении Президента Владимира Зеленского за нарушение правил карантина из-за посещения кафе во время рабочего визита в Хмельницкую область.

Об этом Українським Новинам сообщили в суде.

Заседание начнется в 09:00.

Зеленскому вменяют админправонарушение по ст. 44-3 Кодекса об административных правонарушениях.

Ему грозит штраф от 2 до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 34 тыс. гривен до 170 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 3 июня Зеленский выпил кофе в ресторане в Хмельницком, сидя за одним столом с еще 5 лицами. Тогда глава государства заявил, что готов оплатить штраф, если что-то нарушил.

Также заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заступился за Зеленского. Он был в кафе вместе с Президентом, и заявил, что посещение не было нарушением карантинных ограничений, а было инспекцией готовности ресторанов к их ослаблению.

А 10 июня Национальная полиция сообщила, что составила админпротоколы на собственника кофейни, а также на посетителей – Зеленского, Ляшко, руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и мэра Хмельницкого Александра Симчишина.

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