Зеленскому за нарушение карантина грозит штраф почти 200 тыс. гривен

Владимир Зеленский пьет кофе в ресторане Хмельницкого во время карантина. Фото: facebook ОПУ

Владимир Зеленский пьет кофе в ресторане Хмельницкого во время карантина. Фото: facebook ОПУ

Хмельницкий городской районный суд 19 июня рассмотрит административный протокол в отношении Президента Владимира Зеленского за нарушение правил карантина из-за посещения кафе во время рабочего визита в Хмельницкую область.

Об этом Українським Новинам сообщили в суде.

Заседание начнется в 09:00.

Зеленскому вменяют админправонарушение по ст. 44-3 Кодекса об административных правонарушениях.

Ему грозит штраф от 2 до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 34 тыс. гривен до 170 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 3 июня Зеленский выпил кофе в ресторане в Хмельницком, сидя за одним столом с еще 5 лицами. Тогда глава государства заявил, что готов оплатить штраф, если что-то нарушил.

Также заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заступился за Зеленского. Он был в кафе вместе с Президентом, и заявил, что посещение не было нарушением карантинных ограничений, а было инспекцией готовности ресторанов к их ослаблению.

А 10 июня Национальная полиция сообщила, что составила админпротоколы на собственника кофейни, а также на посетителей – Зеленского, Ляшко, руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и мэра Хмельницкого Александра Симчишина.